Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti

Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti
22.01.2026 14:55  Güncelleme: 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'ın eski belediye başkan yardımcılarından Burçin Baykal, intihar etti. Cenaze namazı Ataköy Camii'nde kılındı. Baykal'ın ağabeyinin de 2 ay önce intihar ettiği öğrenildi.

İstanbul Avcılar ilçesinin eski dönem belediye başkan yardımcılarından Burçin Baykal (41) önceki gün intihar etti. Baykal, Ataköy Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlanırken 2 ay önce de Baykal'ın ağabeyi Burak'ın da intihar ettiği öğrenildi.

İstanbul Avcılar ilçesinin önceki dönem belediye başkan yardımcılarından 1 çocuk babası Burçin Baykal (41), 20 Ocak günü intihar eti. Baykal'ın cenaze namazı bugün Bakırköy ilçesi Ataköy Ömer Doruk Camii'nde kılındı. Namaza Baykal'ın ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Öğlen namazını müteakip kılınan namazın ardından Baykal, Büyükçekmece Celaliye Mezarlığı'na defnedildi.

Baykal'ın ağabeyi Burak Baykal'ın da yaklaşık 2 ay önce intihar ederek hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Avcılar, Ataköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu Ankara Adliyesi adli emanetinde 1926 yılına ait defter bulundu
Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı Kolondan ses geldiği iddiası binayı boşalttırdı
Sadettin Saran’ın taktığı şalı satışa çıkardılar Fiyatını duyan mağazalara koştu Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 15:32:51. #7.11#
SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.