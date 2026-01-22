Avcılar Belediyesi eski başkan yardımcısı intihar etti

İstanbul Avcılar ilçesinin eski dönem belediye başkan yardımcılarından Burçin Baykal (41) önceki gün intihar etti. Baykal, Ataköy Camii'nde kılınan namazın ardından son yolcuğuna uğurlanırken 2 ay önce de Baykal'ın ağabeyi Burak'ın da intihar ettiği öğrenildi.

İstanbul Avcılar ilçesinin önceki dönem belediye başkan yardımcılarından 1 çocuk babası Burçin Baykal (41), 20 Ocak günü intihar eti. Baykal'ın cenaze namazı bugün Bakırköy ilçesi Ataköy Ömer Doruk Camii'nde kılındı. Namaza Baykal'ın ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Öğlen namazını müteakip kılınan namazın ardından Baykal, Büyükçekmece Celaliye Mezarlığı'na defnedildi.

Baykal'ın ağabeyi Burak Baykal'ın da yaklaşık 2 ay önce intihar ederek hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL