Eskişehir\'de 1 Milyon Çiçek Üretildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bu yıl yaklaşık 1 milyon yazlık ve kışlık çiçek üretimi gerçekleştirilerek, kentin dört bir yanı rengarenk çiçeklerle süslendi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda yetiştirilen çiçekler görsel bir şölen sunarken, yerel üretim sayesinde de önemli bir tasarruf sağlanıyor. Belediyeye ait seralarda üretimi yapılan 1 milyon çiçeğin arasında sardunya, bodrum papatyası, horoz ibiği, yıldız, zinnia, petunya, kadife, lavanta, biberiye gibi çok sayıda çiçek ve tıbbi aromatik bitki bulunuyor.

Seralarda özenle hazırlanan çiçeklerin, cadde ve bulvarlar başta olmak üzere şehrin dört bir yanını süsleyeceğini dile getiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Onlarca çeşit çiçeği büyük bir özenle yetiştirerek şehrimizin dört bir yanına renk katıyoruz. Kendi üretimimiz olan bu çiçekler sayesinde bütçemizde önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Şehir ekonomimize katkı sunarken, aynı zamanda Eskişehir'imizi daha yeşil, daha renkli ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz. Bu güzel çiçeklerimizi parklarımızda, kavşaklarımızda, refüjlerimizde ve bulvarlarımızda göreceksiniz. Ancak bu güzelliğin sürdürülebilir olması için siz değerli hemşehrilerimize de büyük görev düşüyor. Lütfen bu çiçeklere sahip çıkalım, onları koruyalım. Çünkü bu emek hepimizin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR