Eskişehir'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Yürüyüşü

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gece yürüyüşü düzenledi. Adalar Porsuk mevkisinde Platform adına basın açıklamasını okuyan Berivan Korkmaz, "Geçim zor, barınmak, ısınmak, giyinmek, yemek imkansız. Bütün yük biz kadınların sırtında" dedi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu (EDKP) tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gece yürüyüşü düzenlendi. ESPARK AVM Bağlar Kapısı'ndan başlayan yürüyüş, Adalar Porsuk mevkisine kadar sürdü. Ellerindeki dövizlerle mücadele vurgusu yapan kadınlar, 'Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin jop inadına isyan', 'Yaşasın kadın dayanışması' sloganlarını attı.

"GERÇEK EŞİTLİĞİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN DÜNYASINI İSTİYORUZ"

Berivan Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"1857'de New York'ta dokuma fabrikasında çalışan kadın işçilerin insanca çalışma koşulları için verdiği mücadeleye karşılık fabrikaya kapatıldıkları, çıkan yangında 129 kadının katledildiği günün yıl dönümünde bir 8 Mart'ta daha tekrar sokaklardayız. 1910 Kopenhag İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda kadınların eşitlik mücadelesinde sembolleşen bugünün her yıl anılmasının kararının alındığı günden beri her yıl 8 Mart'larda, tüm dünyada, tüm direngenliğimiz ve kararlılığımızla haykırıyoruz; gerçek eşitliğin ve özgürlüğün dünyasını istiyoruz, daha azını değil!

"GEÇİM ZOR, BARINMAK, ISINMAK, GİYİNMEK, YEMEK İMKANSIZ"

Geçim zor, barınmak, ısınmak, giyinmek, yemek imkansız. Bütün yük biz kadınların sırtında. Emekliliğin hayal, güvenceli çalışmanın rüya, açlık sınırında ücret almanın lüks sayıldığı bir hayata mahküm ediliyoruz. Fazla mesaiden ek işe koşturup yine de geçinememeyi, aynı işe verilen düşük ücretleri, ilk işten çıkarılan olmayı, haklarımızın gasp edilmesini, kölece çalışmayı, insanlık dışı yaşam koşullarını hak etmiyoruz! İnsanca bir yaşam istiyoruz! İşyerinde, sokakta, okulda, evde can korkusuyla yaşamaya, tacizcilerin, istismarcıların, kadın katillerinin kollanmasına, işten atarız tehditlerine, mobbinge, tacize, baskıya, cinsiyet eşitsizliğinin derinleştirilmesine, sermaye iktidarına da tek adamına da artık yeter diyoruz. Şiddetsiz bir yaşam istiyoruz!

"ÖZGÜR BİR YAŞAM İSTİYORUZ"

Medeni haklara yöneltilen gerici saldırılara, çocukların, gençlerin tarikat karanlığına mahküm edilmesine, diyanetiyle, tarikatıyla, medya organları ile kadınlara kölece bir yaşamı telkin edenlere, kadınların hayatlarını ve haklarını kazanma mücadelesinin karşısına yasaklarla dikilenlere, LGBTİ+'ları hedef haline getirip ötekileştirilenlere, nefret politikalarını sistematikleştirenlere 'hayır' diyoruz. Özgür bir yaşam istiyoruz. Sadece 2023 yılında 334 kadın katledilmiş 245 şüpheli kadın ölümü yaşanmışken şiddete karşı koruma mekanizmaları etkin uygulanmıyor, verilen yargı kararları ile failler cezasızlıkla ödüllendiriliyor, boşanmalara arabuluculuk getirilerek kadınların boşanabilmesinin önüne bir engel daha konuyor. Medeni kanun değiştirilerek yıllarca mücadele ederek kazandığımız haklarımız elimizden alınmak isteniyor. Türkiye'nin dört bir yanında açlığa karşı ek zam için mücadele eden işçilerin en önündeki kadınlardan Agrobay'daki işçi kadınları kapı önüne koyan sermayenin girişimci kadın yıldızları da, Özak'ta işçi kadınların üzerine tazyikli suyla, copla gelen kolluk da aynı düzenin aparatları olarak mücadele eden ve hakkını isteyen kadınların karşısına her yerde devlet şiddeti olarak çıkıyor.

"SUSMUYORUZ, SİNMİYORUZ"

Rant için doğamız, yaşam alanlarımız talan ediliyor. Doğa olayları felaketlere dönüşüyor. 6 Şubat depremlerinde bölgeyi acılarıyla baş başa bırakanlar hala İliç'te siyanürlü toprak altında olan 9 canımızı bile çıkaramıyor. İşte tüm bunlar ve daha fazlasıyla üzerimize yıkılanlara karşı her gün mücadeleyle yazılan birikimimizi eşit, özgür, şiddetsiz bir hayatı kurmak için büyütüyoruz. Susmuyoruz, sinmiyoruz. Tarihimize, kadın dayanışmasının gücüne yaslanıyoruz. Savaşa karşı barış sözümüzü, sömürüye ve yoksulluğa karşı insanca yaşam talebimizi, şiddete karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi örgütlüyoruz. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın 8 Mart!"