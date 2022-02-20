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Eskişehir'de çift sıra park çilesi bitmiyor - Son Dakika

Eskişehir'de çift sıra park çilesi bitmiyor

20.02.2022 10:03
Eskişehir'de çift sıra park çilesi bitmiyor

Eskişehir'de araç yoğunluğunun olduğu caddelerde bilinçsiz sürücüler tarafından yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz etkiliyor.

Eskişehir'de araç yoğunluğunun olduğu caddelerde bilinçsiz sürücüler tarafından yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz etkiliyor.

Kentin birçok bölgesinde gözlenen park sorunu, trafiğe çıkan sürücülerin adeta korkulu rüyası oluyor. İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerindeki dükkanlardan alışveriş yapmak isteyen sürücüler, çift sıra park yaparak trafiğin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Gün içerisinde zaten yoğun olan caddede yapılan hatalı parklardan dolayı trafikte sıkışma yaşanıyor. Bazı yayaların park halindeki araçların yola bakan tarafından yürümesi de tehlikeye davetiye çıkarıyor. Kaldırım olmasına rağmen araçların geçtiği taraftan yürüyen vatandaşların rahatlığı dikkat çekiyor. Denetimlere rağmen sürücülerin umursamazlığı vatandaşların tepkisine neden oluyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de çift sıra park çilesi bitmiyor
Eskişehir'de çift sıra park çilesi bitmiyor
Eskişehir'de çift sıra park çilesi bitmiyor

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İstiklal Mahallesi, alışveriş, Eskişehir, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de çift sıra park çilesi bitmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de çift sıra park çilesi bitmiyor - Son Dakika
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