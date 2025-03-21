Eskişehir\'de İftar Buluşması

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri ve personelle iftar programında bir araya geldi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri ve müdürlük personeliyle iftar programında buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaşan Aydın, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. Etkinlik, katılımcılar arasında sıcak bir dayanışma ortamı oluşturdu. - ESKİŞEHİR