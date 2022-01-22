Eskişehir'de kar yağışı etkisini artırdı - Son Dakika

Eskişehir'de kar yağışı etkisini artırdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı, hafta sonu etkisini arttırarak devam ediyor.

Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya'nın yer aldığı bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceğini belirtilmişti. Eskişehir'de kent merkezinde de kar yağışı etkisini arttırdı. En işlek caddelerden İki Eylül Caddesi, kar manzaralarına sahne oldu. Vatandaşların yoğun kar yağışı ve kaygan zeminde yürümekte zorlandığı görüldü.

Yağışların akşam saatlerine kadar yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşeceği tahmin edilen bölgede rüzgar ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Meteoroloji, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.