Eskişehir'de LGS heyecanı başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de LGS heyecanı başladı

05.06.2022 11:58

- Eskişehir'de LGS heyecanı başladı Öğrenciler içerde veliler ise dışarda ter döktü Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde 10 bin 73 öğrenci aynı anda sınava başlarken, veliler ise okul dışına gelerek heyecanla çocuklarını bekledi.

- Eskişehir'de LGS heyecanı başladı

Öğrenciler içerde veliler ise dışarda ter döktü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde 10 bin 73 öğrenci aynı anda sınava başlarken, veliler ise okul dışına gelerek heyecanla çocuklarını bekledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de LGS heyecanı sorunsuz şekilde başladı. Kent genelinde 128 okulda 875 sınav salonunun kullanılacağı sınavın ilk oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da gerçekleştirilecek. Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ilk oturumda adaylara 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika olacak. Kent genelinde sınava katılan 10 bin 73 öğrencinin, sağlık nedenlerinden ötürü 4'ü evde, 1 tanesi ise hastanede sınava girdi.

Sınavların yapılacağı okullara erkenden gelmeye başlayan öğrenci ve veliler, heyecanlı şekilde sınav saatini bekledi. Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Melahat Ünügür Ortaokulu'nun dışında bekleyen velilerin, sınav başlangıcından sonra da bekleyişlerinin sürdüğü görüldü. Bazı vatandaşların ise okul dışında Kur'an okuyarak çocukları için dua ettiği gözlemlendi.

Öte yandan sınav süresince il genelinde; 23 kurye, bina sorumlusu, öğretmen ve salon başkanı olmak üzere bin 648 personel görev alıyor. Sınav alanlarının güvenliğinin sağlanması için ise bin 214 emniyet ve jandarma personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de LGS heyecanı başladı
Eskişehir'de LGS heyecanı başladı
Eskişehir'de LGS heyecanı başladı
Eskişehir'de LGS heyecanı başladı

YORUMLAR
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Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Uzmanından LGS değerlendirmesi: Matematik sorularının dikkatli okunması gerekiyor Uzmanından LGS değerlendirmesi: Matematik sorularının dikkatli okunması gerekiyor
Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, LGS, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de LGS heyecanı başladı - Son Dakika

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