Eskişehir\'de Mesleki Eğitimde Yeni Model

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, İdris Nebi Hatipoğlu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte T.C. Milli Eğitim Bakanı Dr. Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Ziyarette, Eylül 2024'te kurulan ve kısa sürede 1600 öğrenciye ulaşan Odunpazarı Mesleki Eğitim Merkezi'nin (MESEM) Eskişehir Sanayi Odası işbirliğiyle "Proje Okulu" statüsüne geçirilmesiyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Eskişehir sanayisinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak bu yenilikçi modelin detayları ele alındı.

Sektörle iç içe, uygulamalı eğitim modeli

Projenin uygulanması halinde, MESEM kapsamındaki öğrenciler haftanın 4 günü sanayi işletmelerinde uygulamalı eğitim alacak, 1 gün ise okulda teorik derslerle eğitimlerini sürdürecek. Bu sistemle öğrenciler, lise döneminde meslekleriyle tanışacak, işletmelerde aidiyet geliştirecek ve mezuniyet sonrası istihdamda öncelik elde edecek. Değerlendirme aşamasında olan MESEM Proje Okulu modelinin uygulanması durumunda, ESO AKADEMİ'nin önemli bir rol üstleneceği belirtildi. Başkan Kesikbaş, "ESO AKADEMİ'nin modern makine parkı, ekipmanları ve teknolojik altyapısı, Odunpazarı MESEM öğrencilerine açılarak eğitim süreçlerini güçlendirebilecek. Böylece öğrenciler, gerçek üretim ortamlarına benzer şartlarda beceri kazanacak ve günümüzün gerektirdiği yetkinliklerle donatılabilecek" dedi.

Eğitimde yeni bir dönem

ESO ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanması planlanan protokol kapsamında, öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilecek, öğrencilere yemek ve ulaşım gibi destekler sağlanacak. Eğitim programları, işletmelerden alınan geri bildirimlerle düzenli olarak güncellenecek. Ayrıca başarılı öğrencilere ESO tarafından burs desteği sunulacak. Bu modelin uygulanması halinde, eğitim-istihdam-üretim zincirinde doğrudan bağ kurularak gençlere mesleki deneyim kazandırılması, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve yerel kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor. Eskişehir Sanayi Odası, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü bu işbirliğiyle, Türkiye'ye örnek olacak bir mesleki eğitim modeli geliştirmeyi amaçlıyor. - ESKİŞEHİR