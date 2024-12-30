Eskişehir'de Sahte Alkol Denetimi

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Eskişehir'de polis ekipleri yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi yaptı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince yılbaşı öncesi alkollü eğlence mekanlarında kaçak ve sahte alkol satışının engellenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile sahte ve kaçak alkol satışının engellenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Defterdarlığı ekiplerince son bir haftada, 68 alkollü işletmede denetim gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen 4 ayrı kaçak ve sahte alkol operasyonunda, çok sayıda satışa hazır vaziyette kaçak ve sahte alkol ile alkollü içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli şahsa, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun ilgili maddelerince adli işlem yapıldığı, şahısların işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildikleri öğrenildi.