Eskişehir\'de Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı gerçekleştirildi.
Yaşanması muhtemel kuraklık ya da yağış rejimi değişikliklerine tarımsal açıdan ayak uydurabilme konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden uzmanlar, komşu ilimiz Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü ve teknik personeli, sulama birliği temsilcileri, Tarsim ile bakanlığa bağlı kurumlarımızın yönetici ve teknik personelinin yanı sıra Penn State Üniversitesi, Cranfield Üniversitesi Su, Enerji ve Çevre Okulu, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinden akademisyenler katılımlarıyla katkı sağladı.
Çalıştayın temel hedefi
Su Yönetimi çalıştayının temel hedefleri öncelikle mevcut kuraklık yönetimi uygulamalarını ve yaşanan zorlukları anlamak, meydana gelebilecek su kısıtı durumlarına karşı alınabilecek tedbirleri işlevsel hale getirebilmektir. Ayrıca, Uluslararası Afet Riski ve Toplumsal Dayanıklılık Yönetimi (Meteorological Assiimilation Data Ingest System = (MADIS) proje ortakları Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, Cranfield Üniversitesi ve So Paulo Üniversitesi ile katılımcı kurumlar arasında uzun vadeli araştırma işbirlikleri ve bilgi alışverişinde bulunmak da amaçlanmaktadır. Çalıştay sonrasında yapılacak değerlendirme ve uluslararası projelerle risk, direnç ve kırılganlık göstergeleri arasındaki etkileşimleri ve bunların kuraklık etkileriyle olan ilişkisine dair yeni modeller geliştirerek, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlamaktadır.
İlinin tarımsal yapısı ve İl Kuraklık Eylem planıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı
Çalıştay Penn State Üniversitesinden Profesör Abdullah Konak moderatörlüğünde dokuz çalışma grubuna ayrılan altmış katılımcı ile gerçekleşirken Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir İlinin tarımsal yapısı ve İl Kuraklık Eylem planıyla ilgili bilgilendirmelerini yaptı. DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan; verdikleri bilgilerde arz ve talep dengesini dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlaması doğrultusunda çalışmalarını yaptıklarının altını çizdi. Üreticilerimizin bilinç düzeyini artırarak tüm paydaşların sürece dahil edilmesi konusunda fikir birliği sağlayan çalıştay fotoğraf çekimleriyle sona erdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Tarımda Su Yönetimi Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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