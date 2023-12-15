Eskişehir\'de Taşkın Yönetim Planı Toplantısı düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binası Başak Toplantı Salonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda planlanan Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nde görevli Taşkın Yönetimi Çalışma Grup Sorumlusu T. Fikret Girayhan ve Uzman Serdar Özcan'ın sunumu ile gerçekleştirilen toplantıya İl Tarım Orman Müdürlüğü yanı sıra, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir AFAD Müdürlüğü, TCDD Müdürlükleri, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi, Han Belediyesi, Mihalıççık Belediyesi temsilcileri katılım sağladı.

Taşkın Yönetim Planlarını 24 havzada tamamladı

Ülke genelinde iklim değişikliğinin etkisiyle son zamanlarda kent selleri ve taşkınların sıklığında ve şiddetinde artışlar görülmektedir. Taşkın, bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşması veya şehir kanalizasyon şebekelerinden kaynaklananlar hariç olmak üzere normal şartlar altında kuru olan bir alanın geçici olarak sularla kaplanması olayıdır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü havza ölçeğinde taşkın riski taşıdığı öngörülen yerlerde hazırlanan taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları ile alınması gereken gerekli tedbirleri içeren Taşkın Yönetim Planlarını 24 havzada tamamlamış olup, son havza olan Meriç-Ergene Havzası'nda ise çalışmalara devam etmektedir. Taşkın Yönetim Planları, ülkemizde yapılan her türlü yatırımın daha sağlıklı ve verimli olmasını, ekonomik kaybın asgariye indirilmesini, vatandaşın güven duygusunun artırılmasını ve daha da önemlisi vatandaşın ve yerel yönetimlerin taşkın konusundaki farkındalığının artırılarak can kaybının olmamasını, mal kaybının ise asgari seviyeye indirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda Taşkın Yönetim Planlarında belirlenen Eskişehir ili ile ilgili tedbirlerin değerlendirilmesi, gerçekleştirilen çalışmaların paylaşılması ve farkındalığın artırılması maksadıyla Eskişehir'de' Taşkın Yönetim Planı Tedbirleri ve Farkındalık Toplantısı' gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR