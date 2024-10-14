Eskişehir\'de Uluslararası Sanat Çalıştayı Başladı

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Eskişehir Valiliği'nin öncülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin destekleriyle 3 farklı ülkeden 19 sanatçıyı bir araya getiren 'Uluslararası Sanat Çalıştayı' başladı.

Eskişehir Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan 'Uluslararası Sanat Çalıştayı', 14-18 Ekim tarihleri arasında 3 farklı ülkeden farklı tekniklerle sanat icra eden 19 sanatçıya ev sahipliği yapacak. Katılımcıların sanat eserlerinin oluşturulma sürecine yakından tanıklık ederek gözlem yapabileceği çalıştayda, Anne Marie Grimler, Assy Jans, Aydın Şölenay, Erdal Uzunoğlu, Erhan Şanal, Fırat Çakmak, Gabrielle Reeves, Günseli Toker, Hava Küçüköner, İrfan Dönmez, Jacques Schmitz, Mustafa Küçüköner, Nicole Huberty, Nora Byrne, Özgür Soğancı, Rıdvan Coşkun, Robin Çoban, Semra Hasgüleç ve Vildan Dadasınlı gibi uluslararası alanda tanınmış sanatçılar yer alıyor.

Sanatçılar tarafından 5 günlük çalışmaların ardından ortaya konan eserler, küratörlüğünü Fırat Çakmak'ın yapacağı Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalara artı bir katkı sunacağız"

Düzenlenen sanat çalıştayı hakkında konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Valiliğimiz himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda Uluslararası Sanat Çalıştayı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve farklı ülkelerden gelen sanatçılar bir araya gelerek bu çalıştayda farklı disiplinlerde çalışmalar gerçekleştirecek. Eskişehir kültür ve sanat alanında önemli bir il. Bu organizasyonumuzla kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalara artı bir katkı sunacağız. Özellikle 19 Ekim tarihi itibariyle bu çalışmalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'müzün sergi salonunda Eskişehirlilerle paylaşılacak. Ben bütün Eskişehirlileri bu sergiyi izlemeye davet ediyorum. İlimizde kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalara Valilik olarak bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Güzel bir organizasyonla karşı karşıyayız ve güzel şeyler üreteceğimize inanıyoruz"

Çalıştaya katılan sanatçıların birbirinden farklı yöntemler kullanarak eserlerini ortaya çıkarttığını belirten Proje Yönetmeni Günseli Toker ise şu ifadeleri kullandı:

"Lüksemburglu ve Türk sanatçılarla ortak 15 yıldır çalıştaylar ve sergiler organize ediyorum. Bazen karma bazen sırf Türk sanatçılarla bazen de sırf Lüksemburglu sanatçılarla sergiler yapıyorum. Bu sefer de böyle ortak bir çalıştayda birlikte olmak istedim. Çalıştay, bugün yani pazartesi itibariyle başladı. Cuma gününe kadar atölyede çalışacağız, cumartesi günü sergi açılışımızı yapacağız. Daha sonra sanatçılar ülkelerine ve evlerine dönecekler. Bu süreç içerisinde farklı performanslarda sanatçılar var. Yağlı boya, akrilik, heykel, batik ve tekstil gibi. Mesela ben ipek üzerine çalışıyorum. Çok farklı farklı disiplinler bulunuyor. Çok keyifli bir çalıştay olacağına inanıyorum. Her şey çok güzel organize edilmiş. Yani Valilik ve Kültür Müdürlüğü gerçekten dört dörtlük her şeyi hazırlamışlar. İstediğimizin çok üzerinde güzel bir organizasyonla karşı karşıyayız ve bizler de güzel şeyler üreteceğimize inanıyoruz. Toplam 19 sanatçı var; bunların 4'ü Lüksemburglu, 2'si Amerikalı, 4'ü Eskişehirli ve diğerleri de Türk. Çalıştay sonunda Kültür Müdürlüğü'nün kendi galerisinde bir sergi olacak. Herkes bütün eserleri orada izleyebilir" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak da çalıştay çerçevesinde eserlerin hazırlandığı atölyede sanatçılarla bir araya gelerek incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR