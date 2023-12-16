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Eskişehir'de Ünlü Olmak İçin Harcadığı Servetle Borç Batağında - Son Dakika
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Eskişehir'de Ünlü Olmak İçin Harcadığı Servetle Borç Batağında

Eskişehir'de ünlü olmak için büyük çaba sarf eden Aytekin Yeşilkuşak, yaklaşık 1 milyon liraya yakın borçlandığını ve psikolojik bunalım içinde olduğunu anlattı. Yeşilkuşak, sağlık sorunları ve başarısızlıklarının yanı sıra maddi sıkıntılarla da mücadele ettiğini belirtti.

Eskişehir\'de Ünlü Olmak İçin Harcadığı Servetle Borç Batağında
16.12.2023 - 10:36,
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ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir'de ünlü olabilmek için adeta bir servet harcadığını belirten Aytekin Yeşilkuşak, yaklaşık 1 milyon liraya yakın borçlandığını ve psikolojik bunalım içinde olduğunu anlattı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Söğütönü Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Aytekin Yeşilkuşak, ünlü olmak için çok çabaladığını, dizi fimlerde rol aldığını ve ses yarışmalarına katıldığını ancak başarılı olmadığını ifade etti. Başarısız olmasının yanı sıra aynı zamanda 1 milyon liraya yakın bankalara ve elden borçlandığını anlatan Yeşilkuşak, şeker hastası ve psikolojik bunalım içinde olduğunu ifade etti. Yeşilkuşak, sağlık problemlerinden dolayı hiçbir işte çalışamadığını ve eşinden ayrıldığı için annesiyle yaşadığını ifade ederek yaklaşık 4 yıl önce ise babasını kaybettiğini ve bunalıma girdiğini söyledi.

"Elden ve bankalara 1 milyona yakın borcum var"

Eskiden maddi durumunun iyi olduğunu ancak ünlü olabilmek için çok borçlandığını belirterek ünlü olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Yeşilkuşak, "Benim durumuma düşmesinler kesinlikle" dedi. Yeşilkuşak, şöyle konuştu:

"Rahatsızlığımdan dolayı birçok engelle karşılaştım. Şeker hastalığım da var. Psikolojik olarak da rahatsızım. Birçok dizide küçük çapta da olsa naçizane rol aldım. Diyaloglu diyalogsuz bu yolda ilerleme kaydetmeye çalıştım. Başarılı oldum mu? Dediğim gibi tartışılır. Yani Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldım. Başarılı olamadım ve bunalımdayım. Birçok yere borçlandım, bir milyon liraya yakın borcum oldu. Diziler için İstanbul, Ankara, Eskişehir'deki yarışmalara, elemelere, o setlere gidebilmek için... 'Kurtlar Vadisi' gibi birçok dizide yer aldım. Onun için harcamalar yaptım. Dolayısıyla cepten harcamış oldum. O dönemlerde durumum biraz iyiydi. Kendi masraflarımı kendim karşıladım, otelde kalmak gibi falan İstanbul'da, şehir dışında. Dolayısıyla baktım maddi manevi ve psikolojik olarak çok zor durumdayım, çaresizim, elim kolum bağlı, çalışamıyorum, bir yere girip de çünkü bu yaştan sonra psikolojik rahatsızlığım da olduğu için bir normal bir sigortalı bir işe girip çalışamıyorum. Onun içinde sağ olsun, annem ilgileniyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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