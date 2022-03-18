Eskişehir nüfusu daha yaşlı - Son Dakika
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Eskişehir nüfusu daha yaşlı

18.03.2022 11:55
Eskişehir nüfusu daha yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, 2021 yılında Türkiye genelinde yaşlı nüfus oranı yüzde 9,73 iken, bu oran Eskişehir'de yüzde 12,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, 2021 yılında Türkiye genelinde yaşlı nüfus oranı yüzde 9,73 iken, bu oran Eskişehir'de yüzde 12,2 oldu.

TÜİK, İstatistiklerle Yaşlılar 2021 yılı verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelindeki yaşlı nüfus 8 milyon 245 bin 124 kişi olarak belirtildi. Eskişehir'in 898 bin 369 kişilik nüfusunun ise 109 bin 746'sını yaşlı nüfusun oluşturduğu görüldü. Buna göre, Türkiye'deki yaşlı nüfusun oranı yüzde 9,73 iken, Eskişehir'de ise yüzde 12,2 oldu.

Yaşlı nüfus cinsiyete göre değerlendirildiğinde, kadınların sayı üstünlüğü dikkat çekti. Eskişehir'de yaşlı kadın sayısı 61 bin 355, yaşlı erkek sayısı ise 48 bin 391 olarak açıklandı.

Yaşlı nüfus içinde kadınların sayısı erkeklere göre daha fazla

En az bir yaşlı fert bulunan toplam hane halkı sayısı Türkiye genelinde 6 milyon 112 bin 760 iken, bu sayının Eskişehir'de 82 bin 11 olduğu görüldü. En az bir yaşlı fert bulunan hane halklarının toplam hane halkı içindeki oranı ise Türkiye genelinde yüzde 24,1, Eskişehir'de yüzde 25,1 oldu.

Cinsiyete göre tek kişilik yaşlı hane halkı oranında da Türkiye genelinde kadınların yüzde 74,9, erkeklerin 25,1 olduğu görülürken, Eskişehir'de bu oran kadınlarda 75,8, erkeklerde 24,2 olarak belirtildi. - ESKİŞEHİR

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Yaşlı nüfus istatistikleri (2) Yaşlı nüfus istatistikleri (2) 'Ekonomik bağlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri' konulu söyleşi 'Ekonomik bağlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri' konulu söyleşi

Türkiye İstatistik Kurumu, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir nüfusu daha yaşlı - Son Dakika


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