ESTRAM'dan Online Dolandırıcılık Uyarısı

Yerel

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi (ESTRAM), tramvaylardaki online bakiye yükleme işlemlerinde vatandaşların sahte bir internet sitesine yönlendirildiğinin tespit edildiğini açıklayarak uyarıda bulunuldu.

ESTRAM, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Eskişehirli vatandaşlara yönelik bir duyuru yaptı. Duyuruda, vatandaşların tramvay biniş kartlarına online olarak bakiye yükleme işlemi yapabildikleri internet sitesinin dolandırıcılar tarafından taklit edilerek, işlemlerinin sahte bir internet sitesine yönlendirildiğinin tespit edildiği açıklandı. Vatandaşlara, online dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması noktasında uyarılarda bulunan ESTRAM'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli hemşehrilerimiz, ESTRAM'ın online bakiye yükleme işlemini taklit ederek sahte internet sitesi kuran dolandırıcılara karşı sizleri bir kez daha uyarmak istiyoruz. Online bakiye yükleme işlemlerimiz yalnızca http://estram.com.tr adresinden ya da App Store ve Play Store'da yer alan Estram Mobil uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Bunun dışındaki her türlü yükleme yapıldığı iddia edilen site ve uygulamalar dolandırıcılık amacıyla kullanılmaktadır. Bizlere bildirilen siteler hakkında ESTRAM tarafından hukuki süreçler başlatılmış olup, vatandaşlarımızın da mağduriyet yaşamamaları adına bu konularda dikkatli olmaları önemle rica ederiz." - ESKİŞEHİR