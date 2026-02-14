Etiket Mağduriyetlerine Dikkat!

Avukat Kübra Nur Pekel, alışverişlerde etiketlerdeki ibarelerin mağduriyet oluşturabileceğini ve idari para cezası ile birlikte tazminat davaları ile de karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Vatandaşların etiketlerdeki ibarelere güvenerek ürün aldıklarını ve sonrasında mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Kübra Nur Pekel, "Malumunuz alışveriş toplumumuzda çok önemli bir yer kaplamaktadır. Satıcılar da bu durumdan ve haberler oldukları için ürünleri pazarlarken bir satış-pazarlama stratejisi geliştirmişlerdir ve bu şekilde ürünlerin üzerine 'den', 'dan'dan başlayan şekilde ibareler koymaktadırlar. Tüketiciler de satıcıların onlara sunduğu indirim ve avantajları tercih ederek bu ürünleri satın alıyorlar. Dolayısıyla bu etiketlerde yazan 'den', 'dan' ibarelerine güvenerek kasaya gittiklerinde bir mağduriyet yaşıyorlar. Şimdi şöyle ki tüketici etikette gördüğü fiyata istinaden ya da indirim oranlarına istinaden bu ürünleri tercih ediyor, satın alıyor. Fakat eve gittiğinde etikette veya fişte normalde düşündüğünden çok daha fazla miktarlarda bir ödeme yaptığını fark ediyor. Bu da vatandaşlar arasında maddi mağduriyetlere sebep oluyor" dedi.

Pekel, mağduriyet durumunda idari para cezası ile birlikte tazminat davaları ile de karşı karşıya kalınabileceğini söyleyerek, "Öncelikle yapabilecekleri en kolay yol bu durumu belgelemeleri ve ispatlamaları gerekir. Bir fotoğraf aracılığıyla bunu en azından ellerinde bir delil oluşturabilecek nitelikte saklayabilirler. İkinci olarak da Reklam Kurulu'na başvurabilirler. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu bu tür durumlarda yüksek miktarlarda bir idari ceza parasını öngörüyor. Bu şekilde haklarını arayabilirler ve maliyetlerini giderebilirler. Bu tür durumlarda sadece idari para cezaları değil haksız rekabetten doğan tazminat davaları ve markanın hukuku itibarının zedelenmesi ile de karşı karşıya kalmaları söz konusudur. Yani bu tür durumlar sıklıkla karşılaştığımız durumlar. Aslında bu durumlarda yapılması gereken bir bilgilendirme amaçlı olması gerekiyor fakat bilgilendirme ve vatandaşları yanıltma konusu arasındaki ince çizginin sıklıkla ihlal edildiğine şahit oluyoruz. Bu durumda vatandaşlar alacakları ürünü detaylı bir şekilde incelemeliler. Etikette yazan büyük puntolarla aldanmadan bütüne odaklanmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ