Etiket Mağduriyetlerine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Etiket Mağduriyetlerine Dikkat!

Etiket Mağduriyetlerine Dikkat!
14.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Pekel, etiketlerdeki ibarelerin tüketiciyi yanıltabileceğini ve hukuki sonuçlar doğurabileceğini açıkladı.

Avukat Kübra Nur Pekel, alışverişlerde etiketlerdeki ibarelerin mağduriyet oluşturabileceğini ve idari para cezası ile birlikte tazminat davaları ile de karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Vatandaşların etiketlerdeki ibarelere güvenerek ürün aldıklarını ve sonrasında mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Kübra Nur Pekel, "Malumunuz alışveriş toplumumuzda çok önemli bir yer kaplamaktadır. Satıcılar da bu durumdan ve haberler oldukları için ürünleri pazarlarken bir satış-pazarlama stratejisi geliştirmişlerdir ve bu şekilde ürünlerin üzerine 'den', 'dan'dan başlayan şekilde ibareler koymaktadırlar. Tüketiciler de satıcıların onlara sunduğu indirim ve avantajları tercih ederek bu ürünleri satın alıyorlar. Dolayısıyla bu etiketlerde yazan 'den', 'dan' ibarelerine güvenerek kasaya gittiklerinde bir mağduriyet yaşıyorlar. Şimdi şöyle ki tüketici etikette gördüğü fiyata istinaden ya da indirim oranlarına istinaden bu ürünleri tercih ediyor, satın alıyor. Fakat eve gittiğinde etikette veya fişte normalde düşündüğünden çok daha fazla miktarlarda bir ödeme yaptığını fark ediyor. Bu da vatandaşlar arasında maddi mağduriyetlere sebep oluyor" dedi.

Pekel, mağduriyet durumunda idari para cezası ile birlikte tazminat davaları ile de karşı karşıya kalınabileceğini söyleyerek, "Öncelikle yapabilecekleri en kolay yol bu durumu belgelemeleri ve ispatlamaları gerekir. Bir fotoğraf aracılığıyla bunu en azından ellerinde bir delil oluşturabilecek nitelikte saklayabilirler. İkinci olarak da Reklam Kurulu'na başvurabilirler. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu bu tür durumlarda yüksek miktarlarda bir idari ceza parasını öngörüyor. Bu şekilde haklarını arayabilirler ve maliyetlerini giderebilirler. Bu tür durumlarda sadece idari para cezaları değil haksız rekabetten doğan tazminat davaları ve markanın hukuku itibarının zedelenmesi ile de karşı karşıya kalmaları söz konusudur. Yani bu tür durumlar sıklıkla karşılaştığımız durumlar. Aslında bu durumlarda yapılması gereken bir bilgilendirme amaçlı olması gerekiyor fakat bilgilendirme ve vatandaşları yanıltma konusu arasındaki ince çizginin sıklıkla ihlal edildiğine şahit oluyoruz. Bu durumda vatandaşlar alacakları ürünü detaylı bir şekilde incelemeliler. Etikette yazan büyük puntolarla aldanmadan bütüne odaklanmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Etiket Mağduriyetlerine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:01:37. #7.11#
SON DAKİKA: Etiket Mağduriyetlerine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.