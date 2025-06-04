ETÜ\'de Plastik Atık Yönetimi Semineri

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Plastik Atık Yönetimi Semineri" düzenlendi.

Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre bilinci konuları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen seminere ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, çevresel sürdürülebilirliğin günümüzde bir tercih olmaktan çıkıp, zorunluluk haline geldiğine dikkat çekerek: "Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak, atıkları minimuma indirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda üniversite olarak bu bilinçle hareket ediyor, öğrencilerimizde ve çalışanlarımızda farkındalık oluşturacak uygulamalar ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Atık Yönetimi Koordinatörü, Prof. Dr. Ece Ümmü Deveci ise sürdürülebilir atık yönetimi sistemlerinin oluşturulmasının önemine vurgu yaparak: "Atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçlerinin etkin işletilmesi ve bireysel farkındalığın artırılması, çevre dostu bir gelecek için atılacak en temel adımlardır. Üniversiteler bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmelidir" ifadelerini kullandı.

İlgiyle takip edilen seminer, Prof. Dr. Deveci'nin katılımcıların konuya ilişkin sorularını yanıtlaması ile sona erdi. - ERZURUM