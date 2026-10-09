ETÜ'lü 8 akademisyen Stanford'un listesinde, 3'ü iki kategoride yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ'lü 8 akademisyen Stanford'un listesinde, 3'ü iki kategoride yer aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ETÜ\'lü 8 akademisyen Stanford\'un listesinde, 3\'ü iki kategoride yer aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stanford Üniversitesi'nin dünyanın en etkili bilim insanları listesine bu yıl Erzurum Teknik Üniversitesi'nden 8 akademisyen girdi; bunlardan 3'ü hem Yıllık Etki hem Kariyer Boyu Etki kategorisinde yer aldı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenleri tebrik etti.

Stanford Üniversitesi tarafından her yıl hazırlanan ve dünyanın en etkili bilim insanlarının belirlendiği listede, bu yıl Erzurum Teknik Üniversitesi'nden (ETÜ) 8 akademisyen yer aldı.

Dünya genelindeki bilim insanlarının akademik çalışmalarının çeşitli ölçütler üzerinden değerlendirildiği liste, Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibinin çalışmaları doğrultusunda hazırlanarak Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevier tarafından yayımlandı.

Nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeksi, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi akademik performans ölçütleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda bilim insanları "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olmak üzere iki farklı kategoride listelendi.

Güncel listede Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Salih Akpınar, Prof. Dr. Tuba Yetim, Doç. Dr. İrfan Kocaman, Doç. Dr. Mehmet Bayğın ve Doç. Dr. Emre Mandev ile Fen Fakültesinden Doç. Dr. Abdullah Güvendi "Yıllık Etki" kategorisinde yer aldı.

Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. İrfan Kaymaz ve Doç. Dr. Mehmet Bayğın ise "Kariyer Boyu Etki" kategorisinde de yer alarak her iki kategoride listeye girme başarısı gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'lü akademisyenlerin dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her geçen yıl farklı akademisyenlerin listeye dahil olmasının ETÜ'nün bilimsel çalışmalarındaki gelişimin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Çakmak, akademisyenlerin ortaya koyduğu nitelikli çalışmaların uluslararası ölçekte karşılık bulmasının üniversitenin bilimsel görünürlüğüne de katkı sağladığını ifade ederek, listede yer alan akademisyenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
GüncelEğitimBilimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Üsküdar’da 1 yıldır protesto edilen McDonald’s şubesi mühürlendi Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
09:52
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
09:46
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
09:24
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
09:05
Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 10:16:52. #.0.2#
SON DAKİKA: ETÜ'lü 8 akademisyen Stanford'un listesinde, 3'ü iki kategoride yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei