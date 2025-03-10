Evcilik Oyunu Manisa'da İlk Kez Sahnelendi - Son Dakika
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Evcilik Oyunu Manisa'da İlk Kez Sahnelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uğur Mumcu Sahnesi'nde Evcilik Oyunu'nu sahneleyerek seyircilerden büyük beğeni topladı. Oyun, toplumun baskıcı kurallarını ele alırken, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

10.03.2025 16:32
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Evcilik oyunu ilk kez sahnelendi

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, önemli tiyatro eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Uğur Mumcu Sahnesi'nde perde açan Evcilik Oyunu, ilk gösteriminde seyircilerden büyük beğeni topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanatı ve tiyatroyu destekleyerek kentin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmeye devam ediyor. Şehir Tiyatrosu'nun, Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu'nun yönetmenliğindeki Evcilik Oyunu isimli oyunu, izleyici ile ilk kez buluştu. Toplumun yüzeysel değer yargılarıyla oluşan kurallar silsilesinin çok küçük yaşlardan itibaren bireyleri baskı altına almasıyla insanların hayatlarının nasıl kabusa çevrildiğini anlatan oyun, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Aleyna Yanaşmaz, Aykut İlgüz, Bedirhan Yüce, Derya Bozdoğan, Emre Türküm, Enes Kırgöz, Faruk Özbek, Gözde Akgün, Name Sofu, Nisa Ceren Durdu, Raziye Tokgöz, Selim Can Doğancı, Selin Özalp, Sermin Şenol, Tuğrul Örman, Yahya Baylan, Yılmaz Tüzün ve Zeynep Zülal Örman rol aldığı oyunun yardımcı yönetmenliğini Bartu Kaan Şensoy, ışık tasarımını Ömer Sofu, dekor ve kostüm tasarımını ise Feyza Tatar üstlendi.

Evcilik Oyunu, 14 Mart ve 21 Mart'ta da Şehir Tiyatroları Uğur Mumcu Sahnesi'nde izleyici ile buluşacak. Sanatseverler Biletinial.com üzerinden biletlerini alarak tiyatro etkinliklerine katılabilir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Evcilik Oyunu Manisa'da İlk Kez Sahnelendi - Son Dakika

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