Evde Baklava Yaparken Dikkat! - Son Dakika
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Yerel

Evde Baklava Yaparken Dikkat!

Evde Baklava Yaparken Dikkat!

Baklava ustası Feyim Özkan, hazır yufka ve margarin kullanmamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

29.03.2025 10:35
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Ramazan Bayramı'nda evlerde tatlı yapmak isteyenlere işin ustasından uyarı geldi. Baklavaların hazır yufka ile yapılmamasını isteyen Feyim Özkan, "Kesinlikle margarin kullanmayın" dedi.

Ramazan Bayramı'nda tatlı telaşı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Düzce'de de yoğun bir şekilde devam ediyor. Tezgahları süsleyen baklavaların yanı sıra evlerde de tatlılar hazırlanıyor. Düzce'de yıllardır baklava ustası olarak çalışan Feyim Özkan, anne baklavasının her zaman en iyisi olduğunu belirterek tatlı yapacaklara önemli uyarılarda bulundu.

Özkan, "En iyi baklava tabii ki anne baklavası. Herkesin vazgeçilmezi anne tatlısı oluyor. Ama biz anneleri yormuyoruz, burada anne lezzetine yakın tatlı yapıyoruz. Ama illa da evde tatlı yapmak isteyen olursa da yufka kullanmak yerine el açımı tatlı daha iyi oluyor. Hazır yufka bazen kuru olabiliyor, bu sebeple baklava iyi olmaz. Annelerin evde kendi açtığı yufkalar daha lezzetli oluyor. Yöremizde ceviz ve fındık çok bolca bulunur. Herkes kendi bahçesindeki cevizi veya fındığı kullanabilirler. Evde baklava yapılacaksa margarinden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Varsa tereyağı yoksa sıvı yağ kullanılabilir. Margarin vücutta erimiyor. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Vücutta erimediği için sıvı yap veya tereyağı tercih edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Gastronomi, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evde Baklava Yaparken Dikkat! - Son Dakika

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