Eylem Tok ve Oğlu Türkiye'ye İade Edilecek

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Geçtiğimiz mart ayında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C. ile ABD'ye kaçan Yazar Eylem Tok için Türkiye'ye iade kararı verildi. Karar sonrası konuşan acılı baba Özer Aci, "Çok sevindik, dört gözle bekliyor olacağız, sonuçta amacımıza ulaştık diyebilirim, çabanın, emeğin bir sonucu, meyvesini aldık. Türk adaletine teslim olsunlar, eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler" dedi.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te yaşanan feci kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Op. Dr. Bülent Cihantimur ve Yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki T.C. annesi tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılmıştı. Türkiye'nin iade talebi üzerine geçtiğimiz haziran ayında Boston'da ABD polisi tarafından yakalanan anne oğul için Türkiye'ye iade kararı verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verirken kararın ardından acılı baba Özer Aci, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu.

"Çok sevindik, dört gözle bekliyoruz"

Karara ilişkin konuşan baba Özer Aci, "Bugün Eylem Tok ve çocuğun iadesiyle ilgili Adalet Bakanlığından haber aldık. Çok sevindik, iade edilecekleri kararı çıkmış, açıklanmış. Dört gözle bekliyor olacağız, sonuçta amacımıza ulaştık diyebilirim, çabanın, emeğin bir sonucu, meyvesini aldık. Bugün itibariyle 8 aydır Amerika'da hapisteler, sevinçliyiz, en azından orada serbest bırakılmadılar. Gelip Türk adaletine teslim olsunlar dedik, eli kelepçeli gelmesin dedik, onlar öyle gelmeyi tercih ettiler" dedi. - İSTANBUL