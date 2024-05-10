Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen, Engelsiz Yaşam Merkezi\'ndeki Gençleri Asker Uğurladı

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel gençleri düzenlenen törenle askere uğurladı.

Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören down sendromlu, otizmli ve mental bozukluğu olan gençler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'in katılımıyla düzenlenen etkinlikle askere uğurlandı.

"En Özel Askerlerimizi Uğurluyoruz" sloganıyla Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Asker Kınası" etkinliğinde Başkan Özmen, askere uğurlanacak özel gençlerle birlikte, asker kamuflajı motifli pastayı kesti, sonrasında ise tek tek gençlerin eline asker kınası yaktı. Eyüpsultan'ın özel gençleri asker olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşarken Başkan Özmen de gençlerin bu mutluluğuna ortak oldu.

"Çocuklarımızla gurur duyuyoruz"

Törende yaptığı konuşmada Başkan Özmen, "Güzel çocuklarımızın, özel askerlerimizin uğurlamasını yaptık. Asker kınası programımızla keyifli vakit geçirdik. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz" dedi. Öte yandan Engelsiz Yaşam Merkezi ve birimlerini ziyaret eden Başkan Özmen, çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL