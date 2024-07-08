Eyüpsultan Belediyesi Ücretsiz Sünnet Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eyüpsultan Belediyesi Ücretsiz Sünnet Şöleni

Eyüpsultan Belediyesi Ücretsiz Sünnet Şöleni

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen sünnet şöleni coşkuyla kutlandı. 650 çocuk ücretsiz sünnet edildi ve Boğaz gezisine çıktı.

08.07.2024 14:08  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yıl da coşkuyla kutlandı. 650 çocuğun ücretsiz sünnet edilip kıyafetlerinin karşılandığı şölen sonrası çocuklar, palyaçolar ve maskotlar eşliğinde aileleriyle birlikte vapura binerek 2 saatlik Boğaz gezisine çıktı.

Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği ücretsiz sünnet şöleniyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi. Düzenlenen etkinlikte 650 çocuk sünnet edilirken, ayakkabısından pelerinine tüm sünnet kıyafetleri Eyüpsultan Belediyesi tarafından karşılandı. Sünnet olan çocuklar için Eyüp Sultan

Meydanı'nda bir şölen düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de şölene katılarak çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu.

"İhtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda olacağız"

Başkan Özmen sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, "Anne baba olarak hayatımızın çok önemli dönemi. Ben de baba olarak, oğlum sünnet olunca çok heyecanlanmıştım. Allah, yavrularımızın nice güzel günlerini hep beraber yaşamayı nasip etsin. Biz Eyüpsultan Belediyesi olarak hep sizlerin yanında olacağız. Bugün yavrularımızın yanındayız. Yarın da Eyüpsultan'da annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, yavrularımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız. Şimdi hep beraber Boğaz gezisine gideceğiz, İstanbul'un bütün güzelliklerini orada göreceğiz" ifadelerini kullandı. Şölen sonrası dua okundu. Duanın ardından çocuklar, palyaçolar ve maskotlar eşliğinde Feshane Artİstanbul'un önünde bulunan iskeleye yürüdü. Burada kendilerine tahsis edilen üç vapura binen çocuklar, aileleriyle birlikte 2 saatlik Boğaz gezisine çıktı. Boğaz gezisi sırasında sünnet çocukları ve ailelerine belediye görevlileri çeşitli ikramlarda bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Sünnet, Şölen, Çocuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi Ücretsiz Sünnet Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 Annesini cenaze evinde katletmişti İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması Annesini cenaze evinde katletmişti! İşte 16 yaşındaki katil zanlısının savunması
15:17 Ömer Bolat’ın “Afgan çoban“ çıkışı tartışma yarattı Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama var Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
15:32 Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol Düzce ile Bolu arasındaki dağ kavgası büyüyor: 3 ilçeyi elinden aldırma bana, akıllı ol
15:10 Mourinho’dan Erdoğan’ı üzecek sözler Mourinho'dan Erdoğan'ı üzecek sözler
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:18 Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 16:01:25. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediyesi Ücretsiz Sünnet Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement