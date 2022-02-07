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Eyyübiyeli gençlerden teşekkür - Son Dakika

Eyyübiyeli gençlerden teşekkür

07.02.2022 18:01
Eyyübiyeli gençlerden teşekkür

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, belediye bünyesindeki spor salonlarında sportif faaliyetlere katılan gençler, ilçe belediye başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, belediye bünyesindeki spor salonlarında sportif faaliyetlere katılan gençler, ilçe belediye başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Gençliğe verdiği önemle kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, AK Ev Spor Salonlarıyla da gençleri hem sportif faaliyetlere yönlendiriyor hem de gençlerin milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişmesine vesile oluyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla sayıları artan spor salonlarında alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitim gören gençler, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla ilçenin yüz akı olmaya devam ediyorlar.

Spor salonlarında kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, Belediye Başkanı Kuş'a ve eğitmenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Eyyübiyeli gençlerden teşekkür
Eyyübiyeli gençlerden teşekkür

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Mehmet Kuş, Şanlıurfa, gençlik, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyyübiyeli gençlerden teşekkür - Son Dakika


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