Ferdi Tayfur Anma Gecesi Adana'da Düzenlendi - Son Dakika
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Ferdi Tayfur Anma Gecesi Adana'da Düzenlendi

Ferdi Tayfur Anma Gecesi Adana\'da Düzenlendi

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma gecesinde hatırlandı. Programa Ahmet Selçuk İlkan katıldı ve Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

12.02.2025 17:14  Güncelleme: 17:19
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ADANALI sanatçı, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Ahmet Selçuk İlkan'ın katılımı, şarkıları ve şiirleriyle anıldı.

Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği anma programına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la eşi Nuray Karalar da katıldı.

Anma programı Ferdi Tayfur'un hayatının anlatıldığı sunumla başladı. Adana'nın sanatın birçok dalında çok önemli isimler yetiştiren olağanüstü bir şehir olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, Ferdi Tayfur'un da halkın gönlünde taht kurmuş, arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olduğunu söyledi. Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yasından dolayı Ferdi Tayfur Anma Gecesi'ni yaklaşık 1 ay ertelemeyle gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Otel yangını faciasında hayatını kaybedenlere, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasınö dedi.

Ferdi Tayfur'un anma gecesinde gururu ve hüznü bir arada hissettiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, programın ardından Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrasını sahnede tebrik etti.Adanalı sanatçı Ahmet İlkan Selçuk ve orkestrasına teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, salonu dolduran Adanalılara da minnettarlıklarını iletti.Merhum Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter isimli şarkısı, salonu dolduran Adanalılarca koro halinde söylendi.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Ferdi Tayfur Anma Gecesi Adana'da Düzenlendi - Son Dakika

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