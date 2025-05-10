Fethiye Canpolat\'tan Anneler Günü\'nde Anlamlı Ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşi Fethiye Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Haliliye Belediyesi'ne bağlı Sırrın, Ahmet Yesevi ve Süleymaniye Milletevlerini ziyaret eden Canpolat, burada eğitim alan kadın kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde kadınlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Fethiye Canpolat, kursiyerlere karanfil dağıtarak Anneler Günü'nü kutladı.

Kadın kursiyerler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Fethiye Canpolat'a teşekkür etti. Haliliye Belediyesi'nin kadınlara yönelik projelerinin devam edeceği belirtilirken, etkinlik birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. - ŞANLIURFA