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Fethiye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

MUĞLA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Fethiye'de bir dizi anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Fethiye'de akşam etkinlikler Sahil Bandı'nda toplulukların bir araya gelmesiyle başladı. Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla donanmış kalabalık, Beşkaza Meydanı'na kadar coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılarak destek verdi. Ayrıca sahilde yürüyenler ve işletmelerde oturan vatandaşlar, yürüyüşe alkışlarla eşlik ederek birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Beşkaza Meydanı'na ulaşıldığında, etkinlik saygı duruşuyla başladı ve ardından İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dua edilerek anıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, 15 Temmuz'un önemine ve milletin gösterdiği direnişe vurgu yaptı. Ertaş, "Bugün, demokrasimize sahip çıkmanın, milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin simgesidir," ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında halkın birlik olmasının önemini bir kez daha vurguladı.

Program, sanatçılar tarafından gerçekleştirilen performanslarla devam etti. Kent orkestrası eşliğinde, kahramanlık türküleri seslendirildi ve katılımcılar bu anlara eşlik etti. Etkinlik boyunca katılımcılar, vatan için can veren kahramanları unutmadıklarını bir kez daha gösterdi.