Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü davul zurna eşliğinde kutlandı.
Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş meydana Gülen'in fotoğrafının bulunduğu bir pankart astı. Meydandaki pankarta, 'İla Cehenneme Zümera' yazıldı.
Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele kıyafetlerini giyip davul zurna çalan vatandaşlar, FETÖ elebaşının ölümünü kutladı. Bir müddet davullarla gösteri yapan vatandaşlar bölgeden ayrıldı.
Kutlamaya katılan vatandaşlar, "Bu vatan Türk'tür, Türk kalacak, darısı İmralı'nın başına" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Yerel › FETÖ Elebaşı'nın Ölümü Kahramanmaraş'ta Kutlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?