Gaffar Okan Eskişehir'de de unutulmadı - Son Dakika

Eskişehir'de bir süre görev yapan Emniyet Müdür Ali Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin 21'inci yılı nedeniyle Eskişehir Reşadiye Camiinde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır'da uğradığı hain saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 6 yıl görev yaptığı Eskişehir'de ölümünün 18'inci yılında anıldı. Cuma namazı öncesinde Reşadiye Camiinde okutulan Mevlid-i Şerif'e çok sayıda vatandaş ve polis memuru katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR