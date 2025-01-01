Galata Köprüsü'ndeki Filistin buluşması için Kütahya'dan 600 kişi yola çıktı - Son Dakika
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Galata Köprüsü'ndeki Filistin buluşması için Kütahya'dan 600 kişi yola çıktı

Galata Köprüsü\'ndeki Filistin buluşması için Kütahya\'dan 600 kişi yola çıktı

İstanbul Galata Köprüsü, 1 Ocak'ta ikinci kez Filistin'e destek için düzenlenecek büyük buluşmaya hazırlanıyor.

01.01.2025 00:40
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İstanbul Galata Köprüsü, 1 Ocak'ta ikinci kez Filistin'e destek için düzenlenecek büyük buluşmaya hazırlanıyor. Bu anlamlı etkinliğe Kütahya'dan 600 kişi katılmak üzere yola çıktı.

Kütahya Gençlik Merkezi önünde düzenlenen uğurlama törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 araçlık konvoyla hareket eden grup, Filistin'e destek mesajlarıyla İstanbul'a doğru yola çıktı.

TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Saidi Furkan Coşgun, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın inşallah Mescid-i Aksa için 15 araç ve yaklaşık 600 kişiyle İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Gençlerimizle ve yaşlılarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşacağız. İnşallah bu birliktelik, özgürlük güneşinin doğmasına vesile olacak" dedi.

"Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü yakın"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Galata Köprüsü'nde düzenlenen buluşmanın anlamına değinerek, "Milli iradenin öncülüğünde düzenlenen bu buluşma, Şam'ın özgürlüğünden sonra Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne olan inancımızı daha da pekiştiriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu tür etkinliklerin ümmetin dirilişi için önemli adımlar olduğuna inanıyoruz. Ayasofya'nın özgürlüğü gibi, inşallah Kudüs için de benzer günler yakındır" ifadelerini kullandı.

"Filistin için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Filistin'deki zulüm yıllardır devam ediyor ve özellikle son dönemde soykırıma dönüşen saldırılara karşı dünyanın tepkisi büyüyor. Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğü için bu çığlığı yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına verdiği destek, dünya liderleri arasında benzersizdir. Bizler de bu davaya sonuna kadar sahip çıkacağız."

Kütahya'dan İstanbul'a hareket eden grup, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek büyük buluşmaya katılarak Filistin için destek mesajlarını tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Galata Köprüsü'ndeki Filistin buluşması için Kütahya'dan 600 kişi yola çıktı - Son Dakika

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