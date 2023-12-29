 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazi dernekleri terörü kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Gazi dernekleri terörü kınadı

Kırşehir'de gazi dernekleri, yaptıkları ortak açıklama ile terörü kınadı.

Gazi dernekleri terörü kınadı
29.12.2023 - 16:53,
Abone Ol

Kırşehir'de gazi dernekleri, yaptıkları ortak açıklama ile terörü kınadı.

Yapılan ortak açıklamaya Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Uzman Çavuşlar Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Harp Malulü Gaziler Derneği temsilcileri katıldı. 'Güvenlik olmadan huzur olmaz' sloganıyla yapılan açıklamada gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ve destekçisi olduklarını dile getirdi. Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya tarafından okunan bildiride, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağı ifade edildi. Her göreve hazır olduklarını söyleyen Kaya, "Asker dernekleri olarak terörü lanetliyoruz. 12 silah arkadaşımızın şehit edildiği saldırıyı lanetliyoruz. Bilinsin ki kanları yerde kalmayacaktır. Vatan sizlere minnettar" dedi.

Kaya, "Coğrafya ve konumumuz dün olduğu gibi bugün de hedeftedir. Bu topraklar canını vermekten çekinmeyen insanlar tarafından yurt edinilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarıyla sonuna kadar mücadele edilecek ve bizler de destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırşehir, Türkiye, Güvenlik, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazi dernekleri terörü kınadı - Son Dakika


17:30
Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02
16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50
Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:19
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:18
Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:00
Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt

Son Dakika
17:30 Dev final öncesi kritik görüşme! Özbek ve Koç Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapıyor
17:24 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın eski başdanışmanı Servet Avcı ile görüştü
17:02 16 milyon liralık Mercedes yolda kaldı
16:50 Süper Kupa maçına çıkacaklar mı? Fenerbahçe'den açıklama var
16:18 Arkadaşının evlenme teklifini kabul etmeyen kadın yakılarak öldürüldü
16:19 Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi
16:00 Sevr Dağı'na yıldırım düştü! 4 umre ziyaretçisi hayatını kaybetti
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:50 Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 18:01:19. #1.13#
SON DAKİKA: Gazi dernekleri terörü kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement