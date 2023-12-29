Gazi dernekleri terörü kınadı

Kırşehir'de gazi dernekleri, yaptıkları ortak açıklama ile terörü kınadı.

Yapılan ortak açıklamaya Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Uzman Çavuşlar Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Harp Malulü Gaziler Derneği temsilcileri katıldı. 'Güvenlik olmadan huzur olmaz' sloganıyla yapılan açıklamada gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ve destekçisi olduklarını dile getirdi. Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya tarafından okunan bildiride, şehitlerin kanlarının yerde kalmayacağı ifade edildi. Her göreve hazır olduklarını söyleyen Kaya, "Asker dernekleri olarak terörü lanetliyoruz. 12 silah arkadaşımızın şehit edildiği saldırıyı lanetliyoruz. Bilinsin ki kanları yerde kalmayacaktır. Vatan sizlere minnettar" dedi.

Kaya, "Coğrafya ve konumumuz dün olduğu gibi bugün de hedeftedir. Bu topraklar canını vermekten çekinmeyen insanlar tarafından yurt edinilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarıyla sonuna kadar mücadele edilecek ve bizler de destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR