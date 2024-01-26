Gaziantep'e yılın ilk kar yağışı başladı. Gaziantep'in yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Gaziantep'te beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Gaziantep Valiliği, Sağanak şeklinde yağan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiğini, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kış şartlarında gerekli önlemlerin alınmaması halinde trafikte riskin artabileceğini unutmayalım. Vatandaşlarımızın kış lastiği konusunda duyarlı olmalarını ve kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

"Kar yağdığı için mutluyuz"

Kar yağışının hem mutlu hem de buruk bir his oluşturduğunu söyleyen Şemsettin Polat, "Kar yağdığı için mutluyuz. Fakat deprem korkusunu aşamıyoruz" dedi.

"Karın yağmasını uzun zamandır bekliyoruz"

Öte yandan, karın yağmasını uzun zamandır beklediğini anlatan Mehmet Çerezoğlu ise "Mutluyuz Gaziantep'te ilk kar yağıyor. Karın yağmasını uzun zamandır bekliyoruz. Bu havada kahve çay içmek güzel bir etkinlik. Bir de karda yürüyüş yapmak iyi gelecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP