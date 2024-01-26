 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'e yılın ilk kar yağışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'e yılın ilk kar yağışı başladı

Gaziantep'in yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Gaziantep Valiliği, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Gaziantep\'e yılın ilk kar yağışı başladı
26.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:16
Abone Ol

Gaziantep'e yılın ilk kar yağışı başladı. Gaziantep'in yüksek kesimlerinde ve şehir merkezinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Gaziantep'te beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Gaziantep Valiliği, Sağanak şeklinde yağan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiğini, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kış şartlarında gerekli önlemlerin alınmaması halinde trafikte riskin artabileceğini unutmayalım. Vatandaşlarımızın kış lastiği konusunda duyarlı olmalarını ve kış lastiği bulunmayan araçların trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

"Kar yağdığı için mutluyuz"

Kar yağışının hem mutlu hem de buruk bir his oluşturduğunu söyleyen Şemsettin Polat, "Kar yağdığı için mutluyuz. Fakat deprem korkusunu aşamıyoruz" dedi.

"Karın yağmasını uzun zamandır bekliyoruz"

Öte yandan, karın yağmasını uzun zamandır beklediğini anlatan Mehmet Çerezoğlu ise "Mutluyuz Gaziantep'te ilk kar yağıyor. Karın yağmasını uzun zamandır bekliyoruz. Bu havada kahve çay içmek güzel bir etkinlik. Bir de karda yürüyüş yapmak iyi gelecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Hava Durumu, Doğa, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep'e yılın ilk kar yağışı başladı - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 13:00:26. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'e yılın ilk kar yağışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement