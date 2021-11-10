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Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi - Son Dakika

Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi

10.11.2021 21:05
Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi

Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir araca saklanmış halde 1 ton 480 litre etil alkol ve 161 litre dökme alkol ele geçirdi.

Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, bir araca saklanmış halde 1 ton 480 litre etil alkol ve 161 litre dökme alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyon sonucu kente giriş yapmak üzere olan bir araçta yaptığı aramalarda 1 ton 480 litre kaçak etil alkol, 161 litre dökme kaçak alkol ele geçirdi. Olaylarla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi
Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi
Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi
Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1 ton 641 litre kaçak alkol ele geçirdi - Son Dakika
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