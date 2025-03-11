Gaziantep'te Ramazan İftar Çadırları Kuruluyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Ramazan İftar Çadırları Kuruluyor

Gaziantep\'te Ramazan İftar Çadırları Kuruluyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çeşitli noktalarda iftar çadırları kurarak binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturuyor. Başkan Fatma Şahin, iftar çadırlarında vatandaşlarla birlikte oruç açarak paylaşma ruhunu yaşatıyor.

11.03.2025 13:47  Güncelleme: 13:49
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak için şehrin dört bir yanında iftar çadırları kurdu. Binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturan organizasyon, sıcak yemek ikramı ve samimi ortamıyla Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Ramazan'ın paylaşma ruhunu iftar çadırlarında vatandaşlarla birlikte yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Temapark önündeki iftar çadırında orucunu açan Başkan Şahin, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet etti, onların düşüncelerini dinledi.

Ramazan boyunca dört noktada sıcak yemek ikramı

Büyükşehir Belediyesi, iftar çadırlarını şehrin dört farklı noktasında kurarak binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Ata Park ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Temapark önü, iftar saatinde vatandaşları ağırlıyor. Geleneksel Ramazan sofralarını aratmayan çadırlarda, ana yemek, içecek, tatlı ve meyveden oluşan dört çeşit yemek ikram ediliyor. Oruç açan vatandaşlar, sıcak ve samimi bir ortamda iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Burada bir aile ortamı oluşuyor"

İftar çadırlarına gelen vatandaşlar, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiriyor. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ahmet Özbay, iftar çadırlarının kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, "Bu emeklerine karşılık teşekkür ediyoruz. Burada bir aile ortamı oluşuyor. İnsanlar aile ortamında yemek yiyor beraber. Vallahi yemekler müthiş. Özellikle yani Antep'te iftar açmak mükemmel. Beğeniyoruz yemekler genel olarak. Büyükşehir Belediyesi bizi mutlu ediyor" dedi.

Gaziantep'te üniversite eğitimi gören Enes Kurt da iftar çadırlarında sıcak bir ortam oluştuğunu belirterek, "Ailevi bir ortam oluşturuluyor burada. Çok güzel oluyor. Öğrenciler için de güzel. Ben çok faydalanıyorum. Birkaç günden beri geliyorum. Bugün de üçüncü gelişim. Hizmet mükemmel, çok güzel, lezzetli. Belediyemiz çok iyi bir aile ortamı oluşturmuş burada" ifadelerini kullandı.

"Gelen rahatlıkla oturup güzel bir ortamda iftarını açıyor"

İftar çadırlarında sunulan hizmetin düzenli ve huzurlu olduğunu belirten 66 yaşındaki Mehmet Yılmaz, organizasyonun başarılı olduğunu vurgulayarak, "Hizmet güzel tabii, bir düzen var. Kargaşa yok, yetti yetmedi durumları söz konusu değil. Buna emeği geçenlerin hepsine çok teşekkür ederim. Fatma Şahin Başkanımıza çok teşekkür ederim. Altını çizerek söylüyorum bunu. Alan geniş tutulmuş. Gelen rahatlıkla oturup güzel bir ortamda iftarını açıyor. Manevi bir hava neticede yani her şeyden önce" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iftar çadırları, Ramazan ayı boyunca vatandaşları ağırlamaya devam edecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Ramazan İftar Çadırları Kuruluyor - Son Dakika

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