Gaziantep'te yüksek akım uyarısı - Son Dakika
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Gaziantep'te yüksek akım uyarısı

05.05.2022 16:43
Gaziantep'te yüksek akım uyarısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde yapımında sona gelinen GAZİRAY Banliyö Metro Hattı'na 09 Mayıs Pazartesi Günü, test ve devreye alma çalışmaları çerçevesinde 25 bin volt alternatif gerilim verilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde yapımında sona gelinen GAZİRAY Banliyö Metro Hattı'na 09 Mayıs Pazartesi Günü, test ve devreye alma çalışmaları çerçevesinde 25 bin volt alternatif gerilim verilecek. Söz konusu yüksek voltaj yaralanmalara ve ölümcül hasara yol açabileceğinden yetkililer, dikkatli olunması gereken konularda vatandaşları uyardı.

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "İnşaatı tamamlanan Başpınar (dahil) - Taşlıca (dahil) istasyonları arası demiryolu elektrifikasyon hattına 09.05.2022 tarihinden itibaren 25.000 Volt AC gerilim verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olup sayın halkımıza önemle duyurulur" denildi.

Duyuruda yapılacak test ve devreye alma işlemleri dolayısıyla belirtilen hatta vatandaşların yaklaşmamaları, özellikle gençlerin özçekim yapmak için demiryoluna veya demiryolundaki araçların üzerine çıkılmaması gerektiği de hatırlatıldı.

Proje ulaşımda konfor getirecek

Gaziantep'in ulaşımını büyük oranda rahatlatacak ve kentin metropol kimliğine yenilik kazandıracak GAZİRAY Projesi'nin yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda yürütülüyor. Ulaşımda konfor seviyesinin yükseltilmesine ve çevreci ulaşım hedeflerine Gaziantep'i bir adım daha yaklaştıran GAZİRAY Projesi, kent merkezi ile şehrin tüm organize sanayi ve GATEM bölgelerini Doğu-Batı aksında birbirine bağlayıp 25 kilometrelik raylı sistem banliyö hattı olarak vatandaşa hizmet verecek.

İşletme hızı 120 kilometre olan, 16 adet istasyona sahip olan GAZİRAY Banliyö projesine bağlı 3 adet ana istasyon ile hızlı tren yolculuğuna da imkan verilecek. Türkiye'nin yerli ve milli banliyö treni olarak nitelendirilen GAZİRAY'ın şehir içi ulaşımda günlük 190 bin kişi taşıması hedefleniyor. - GAZİANTEP

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti, Gaziantep, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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