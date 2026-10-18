Gaziosmanpaşa'da 7.0'lık deprem senaryosuyla barınma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da 7.0'lık deprem senaryosuyla barınma tatbikatı yapıldı

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Gaziosmanpaşa\'da 7.0\'lık deprem senaryosuyla barınma tatbikatı yapıldı
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Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosuyla barınma tatbikatı düzenledi. Tatbikatta vatandaşlar toplanma alanlarından Sedat Balkanlı Spor Parkı'ndaki geçici barınma alanına taşınarak çadırlara yerleştirildi.

Gaziosmanpaşa'da İstanbul merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosuyla Afet ve Acil Durum Eylem Planı Barınma Tatbikatı gerçekleştirildi. Ekipler ve gönüllülerin katıldığı tatbikatta vatandaşların toplanma alanlarından geçici barınma alanına tahliyesi ve çadırlara yerleştirilmesi uygulamalı olarak canlandırıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde barınma tatbikatı düzenledi. 17 Ekim saat 18.00'de başlayan tatbikata Gaziosmanpaşa Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, GOPAR Arama Kurtarma Ekibi, AFAD gönüllüleri ve STK ekileri katıldı.

Vatandaşlar geçici barınma alanına taşındı

Tatbikat senaryosuna göre, İstanbul merkezli 7.0 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler harekete geçti. Ekip liderleri ve mahalle sorumlularının koordinasyonunda toplanma noktalarında bulunan vatandaşlar, İHH ve Gaziosmanpaşa Belediyesine ait araçlarla alınarak Sedat Balkanlı Spor Parkı'nda oluşturulan geçici barınma alanına götürüldü.

Alana getirilen vatandaşlar ilk olarak kayıt altına alındı. Ardından ekipler tarafından kurulumu tamamlanan çadırlara yönlendirildi. Tatbikatta, afet sonrasında toplanma alanlarından geçici barınma alanlarına ulaşım ve vatandaşların yerleştirilmesi süreçleri uygulamalı olarak test edildi.

"Öncelikle panik yapmamamız gerekiyor"

Tatbikata gözlemci olarak katılan AFAD gönüllüsü Aylin Cumhurtoğlu, deprem sonrasında vatandaşların sakin kalmasının ve koordineli hareket etmesinin önemini vurguladı. Cumhurtoğlu, "Deprem sırasında öncelikle sakin olup insanları bir araya topladık ve ortak toplanma alanına geçirdik. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladık, barınmalarını ve ısınmalarını sağladık. Çocukların panik yapmamaları için onlara balonlar vererek sakinleşmelerine yardımcı olduk. Diğer vatandaşlar da alanda çay ve çorba içiyor. Herkes şu an gayet sakin. Bu tür durumlarda öncelikle panik yapmamamız gerekiyor. Bize en yakın toplanma alanına gidip oradan koordineli bir şekilde barınma alanlarına geçebiliyoruz" dedi.

Barınma alanında çocuklar için oyun çadırı, kadınlar ve erkekler için ayrı barınma alanları, mescit ve ilk yardım alanı oluşturulduğunu aktaran ekip çalışanı, senaryo gereği yaralanan bir kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldığını ve sağlık kuruluşuna sevk işleminin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Kaynak: İHA
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