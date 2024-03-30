Gaziosmanpaşa'da Ücretsiz Ring Servisi Başladı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Ücretsiz Ring Servisi Başladı

Gaziosmanpaşa\'da Ücretsiz Ring Servisi Başladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla ilçede, golf ring aracıyla yazlık servis uygulaması başladı. Bağlarbaşı Caddesi ve Salihpaşa Caddesi'nde hizmet veren ücretsiz ring seferlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

30.03.2024 20:45  Güncelleme: 20:49
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla ilçede, golf ring aracıyla yazlık servis uygulaması başladı. Bağlarbaşı Caddesi ve Salihpaşa Caddesi'nde hizmet veren ücretsiz ring seferlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ücretsiz ring seferlerle kentsel dönüşüm konutlarından spor salonlarına, metro duraklarından hastanelere varıncaya kadar ilçedeki birçok noktaya ulaşımı kolaylaştıran Gaziosmanpaşa Belediyesi, hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğü tarafından kullanıma alınan 15 kişilik golf ring aracı, vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı. İlçenin en yoğun noktalarından olan Bağlarbaşı Caddesi ile yenilenen Salihpaşa Caddesi'nde seferler gerçekleştiren ring aracı aynı zamanda caddelere renk katıyor. Sıcak yaz günlerinde Gaziosmanpaşalılara büyük kolaylık sağlayacak olan ring seferler, özelikle yaşlı vatandaşlara dinlenme imkanı sunarken, çocukların da eğlenerek kısa turlar yapmasına imkan sağlıyor.

Ring hizmetini kullanan vatandaşlardan Kemal Ateş, "İkinci kez biniyorum, çok güzel. Hizmet var, çalışma var. İnşallah Belediye Başkanımız karşılığını alacak" dedi.

Ring hizmetinin kolaylığından bahseden vatandaşlardan Safiye Sarı ise, "Dün gördüm, hoşuma gitti. Önceden caddenin sonuna kadar gidiyordum ama artık gidemiyorum. Servis iyi oldu. Çok teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziosmanpaşa'da Ücretsiz Ring Servisi Başladı - Son Dakika

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