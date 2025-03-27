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Gazze'de Açlık Riski Artıyor

WFP, Gazze'deki gıda stoklarının tükenmesi ve ambargolar nedeniyle açlık tehlikesini duyurdu.

27.03.2025 17:01
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son duruma ilişkin yapılan açıklamada, "Gazze'deki yüz binlerce insan, gıda stoklarının tükenmesi ve sınırların yardıma kapalı kalması nedeniyle yeniden açlık ve yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya" denildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan (WFP), İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama geldi. WFP açıklamasında, "Gazze'deki yüz binlerce insan, gıda stoklarının tükenmesi ve sınırların yardıma kapalı kalması nedeniyle yeniden açlık ve yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya" denildi. Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerin genişlemesinin gıda yardımı operasyonlarını ciddi şekilde kesintiye uğrattığı belirtilen açıklamada, operasyonların yardım çalışanlarının hayatını da tehlikeye attığı aktarıldı.

"Gazze Şeridi'nde yaklaşık 5 bin 700 ton gıda stoku kaldı"

Açıklamada, WFP'nin ve gıda sektöründeki ortaklarının 3 haftan fazla bir süredir bölgeye yeni gıda tedariki getiremedikleri kaydedilirken, "Sınır kapılarının kapanması, insani veya ticari herhangi bir ürünün girişini engelliyor. WFP'nin Gazze Şeridi'nde yaklaşık 5 bin 700 ton gıda stoku kaldı. Bu, WFP operasyonlarını en fazla 2 hafta boyunca desteklemeye yetecek kadar" ifadeleri kullanıldı.

"WFP, yaklaşık 1,1 milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her ay 30 bin ton gıda ihtiyaç duyuyor"

Açıklamada, güvenlik durumunun kötüleşmesi, insanların hızlı bir şekilde yer değiştirmesi ve artan ihtiyaçlar nedeniyle, Gazze Şeridi'nde mümkün olduğunca fazla gıdanın, mümkün olan en hızlı şekilde dağıtılmasına karar verildiği vurgulandı. Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı operasyonları şu anda fırınları ekmek üretmeleri için, sıcak yemek pişiren mutfakları ve doğrudan ailelere gıda paketleri dağıtımını destekliyor. Her biri Gazze içinde rekor düşük stoklarla karşı karşıya. WFP ve gıda güvenliği sektöründeki ortaklar, sınır kapıları açılırsa Gazze Şeridi'ne getirilmek üzere dışarıda 85 bin tondan fazla gıda ürünü depoladı. WFP, yaklaşık 1,1 milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için her ay 30 bin ton gıda ihtiyaç duyuyor" denildi.

"Pişirme gazı fiyatları Şubat ayına kıyasla yüzde 300 artmış durumda"

Gazze'deki gıda fiyatlarının aşırı derecede yükseldiğine dikkat çeken açıklamada, "25 kilogramlık bir un çuvalının fiyatı, 18 Mart öncesi fiyatlara kıyasla yüzde 400 artarak, 50 ABD dolarına kadar çıkmışken; pişirme gazı fiyatları Şubat ayına kıyasla yüzde 300 artmış durumda" ifadeleri yer aldı.

"Gazze ve Batı Şeria'daki 1,5 milyon kişiye 6 ayda 265 milyon ABD doları finansman gerekmektedir"

BM personelini etkileyen güvenlik olaylarının da arttığı belirtilen açıklamada, "Hareketlilik ciddi şekilde kısıtlanmakta, bu da gıda yardımı operasyonlarında önemli kesintilere yol açmaktadır. WFP, tüm taraflara sivillerin ihtiyaçlarına, insani yardım çalışanlarına ve BM personelinin korunmasına öncelik vermeleri ve yardımların Gazze'ye derhal girmesi için erişim sağlamaları çağrısında bulunmaktadır. WFP, Gazze ve Batı Şeria'daki 1,5 milyon kişiye hayat kurtaran operasyonlar desteği sağlamak için önümüzdeki 6 ayda 265 milyon ABD doları tutarında finansman gerekmektedir" denildi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ekonomi, Sağlık, Yerel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de Açlık Riski Artıyor - Son Dakika

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