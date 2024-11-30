Gazze'de İsrail Saldırısında 18 Ölü

Yerel

İsrail ordusunun Gazze şehrindeki Şeyh Radvan ve Ebu İskender mahallelerine yönelik saldırılarında en az 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin'de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail, bir kez daha Gazze şehrindeki yerleşim yerlerini hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Şeyh Radvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Ebu İskender Mahallesi'ndeki bir evi hedef alan saldırıda ise en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

75 sivil hayatını kaybetmişti

İsrail ordusunun günün erken saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine düzenlediği 2 ayrı saldırıda 75 Filistinli hayatını kaybetmişti. - GAZZE