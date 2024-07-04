Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler Evlerine Geri Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler Evlerine Geri Dönüyor

İsrail'in askeri operasyon gerekçesiyle tahliye emri verdiği Han Yunus bölgesindeki binlerce Filistinli, evlerine geri dönmeye başladı.

04.07.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinin doğusunda yaşayan binlerce Filistinli, İsrail ordusunun bölgede "askeri operasyon" düzenleyeceği gerekçesiyle 3 gün önce boşaltmak zorunda kaldığı evlerine geri dönmeye başladı.

İsrail, 3 gün önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinin doğusunda "askeri operasyon" gerçekleştireceğini iddia ederek bölgedeki Filistinlilere tahliye çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Han Yunus'un doğu bölgelerinde yaşayan 250 binden fazla Filistinlinin evlerini terk etmek ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Al-Mawasi bölgesine göç etmek zorunda kaldığını duyurmuştu. İsrail'in tahliye emrinin ardından bölgeden ayrılan Filistinliler evlerine dönmeye başladılar. Mobilyaları, araçlarına yükledikleri eşyaları ile Han Yunus'tan ayrılan Filistinliler evlerine dönüyor.

Tahliye emriyle evinden ayrılan Amal Abu Zaydah, " Refah'ta yerinden edildim ve geçen Nisan ayında Han Yunus'taki İsrail saldırıları sona erdiğinde, Han Yunus'un doğusundaki Al-Zanna bölgesindeki evime döndüm" dedi. Zaydah, İsrail'in pazartesi günü akşam saatlerinde tahliye emri verdiğini sözlerine ekleyerek, "Filistinlilerin evlerini derhal boşaltmaları çağrısında bulundular. Bu da paniğe neden oldu ve insanlar eşyalarını alarak evlerini terk etmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Tahliye emriyle nereye gideceğini bilmediği için uzun süre yürüdüğünü ve iki geceyi sokakta geçirdiğini söyleyen Al-Zana, "İnsanlar geri dönmeye başladığı için akrabalarımdan birinin beni evime götürmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA

Operasyon, İsrail, Gazze, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler Evlerine Geri Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 13:09:15. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler Evlerine Geri Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement