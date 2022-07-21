Geçirdiği trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybederken, eşi yaralanmıştı! Yaralı eş, cenazenin yanından ayrılmadı - Son Dakika
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Geçirdiği trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybederken, eşi yaralanmıştı! Yaralı eş, cenazenin yanından ayrılmadı

21.07.2022 13:34

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde 4 sene boyunca görev yapmasının ardından Diyarbakır'a tayini nedeniyle yola çıkan ve trafik kazasında yaşamını yitiren Özel Harekat Polisi Ferhat Özer için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Aynı trafik kazasında yaralanan eşi, o halde cenazeye katılarak, Ferhat Özer'in fotoğrafını bir an olsun bırakmadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde 4 senedir görev yapan Özel Harekat Polisi Ferhat Özer, tayininin Diyarbakır'a çıkması sebebiyle eşi Sümeyye Özer ile birlikte yola çıktı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tıra arkadan çarpan araçtaki Ferhat Özer hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Özel harekat polisine en acı veda! Yaralı eşi bir an olsun cenazenin yanından ayrılmadı

YARALI HALDE CENAZEYE KATILDI

Bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde Ferhat Özer için cenaze töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Ferhat Özer'in mesai arkadaşları, ailesi ve eşi katıldı.

Özel harekat polisine en acı veda! Yaralı eşi bir an olsun cenazenin yanından ayrılmadı

TÖRENDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, törene yaralı halde katılan Sümeyye Özer bir an olsun eşinin fotoğrafını bırakmadı. Ferhat Özer'in naaşı, özel harekat polislerinin omuzlarında cenaze arabasına konuldu.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ferhat Özer, Kocaeli, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geçirdiği trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybederken, eşi yaralanmıştı! Yaralı eş, cenazenin yanından ayrılmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geçirdiği trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybederken, eşi yaralanmıştı! Yaralı eş, cenazenin yanından ayrılmadı - Son Dakika
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