Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ferhat Özer, Kocaeli, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Geçirdiği trafik kazasında özel harekat polisi hayatını kaybederken, eşi yaralanmıştı! Yaralı eş, cenazenin yanından ayrılmadı - Son Dakika

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