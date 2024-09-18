Geleceğin Meslekleri Eğitimi DTO'da Verildi - Son Dakika
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Geleceğin Meslekleri Eğitimi DTO'da Verildi

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DTO'da gerçekleştirilen eğitimde geleceğin mesleklerine dair iş gücü yönetimi ele alındı.

18.09.2024 13:59
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Geleceğin mesleklerindeki iş gücü yönetimi DTO'da anlatıldı

DENİZLİ - Denizli Ticaret Odası'nda (DTO), geleceğin mesleklerindeki iş gücü yönetimi anlatıldı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise eğitimlere gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

DTO hizmet binasında "Geleceğin İnsana Yakışır İşlerinin Denizli'de Nitelikli Kadın ve Erkek İş Gücü İçin Teşvik Edilmesi Projesi" kapsamındaki "Geleceğin Mesleklerinde İş Gücünü Yönetmek" isimli eğitim, Banu Bingöl Akın tarafından verildi. Eğitimlerinin beş saat süreceğini ve geleceğin neler getireceğini konuşacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Banu Bingöl Akın, "Eğitimin ismi, Geleceğin Mesleklerinde İş Gücünü Yönetmek ama öncelikle geleceğin bize neler getirdiğini anlamamız gerekiyor. Yoksa sorunlarla baş etmemiz daha zor olur. Önce bunları anlayıp sonra da baş etme yöntemlerini ele alacağız. Önümüzdeki beş sene içinde hem çalışanlar hem de müşteriler, yaş ve şekil olarak farklı olacaklar. Dünya ekonomik forumunun yaptığı anketlere de bakarak ne yönde şekilleneceğimizi öngörmeye çalışacağız. Bugün bu öngördüğümüz şeyleri de nasıl yöneteceğimizle ilgili konuşacağız. Onun için geleceğinize hakim olmak istiyorsanız lütfen bugün beni çok dikkatli dinleyin" dedi.

"Eğitimlerle insanı yaşat ki devlet yaşasın amacı güdülmüş"

Katılımcılardan sosyal içerik platformu ve yeni medya girişimi kurucusu Hüseyin Eratalay, Denizli Ticaret Odası'nın düzenlediği eğitimin kaliteli olduğunu ve şehirdeki insanların geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Eratalay, "Eğitimlerde, insanı yaşat ki devlet yaşasın şeklinde bir strateji güdüldüğünü gördüm. Ben çok faydalandım ve bu türde yenilikleri takip etmeye devam edeceğim. Ayrıca burada öğrendiklerimi, çevremde, youtube'da ve internette de başka insanlara aktaracağım. Denizli Ticaret Odası'na ve katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Eğitimler beni geliştirdi"

Eğitimlere katılarak kendini sürekli geliştirdiğini ifade eden Nisanur Kocabay, "Buradaki eğitimlerin hepsi kaliteli ve istediğim her şeyi bulabiliyorum. Mesela insan kaynaklarını bilmiyordum, buradaki eğitimlerde öğrendim. Borsa hakkında da bilgim yoktu ve ilk defa burada duydum ve öğrendim. Gayet güzel bir eğitim süreci geçirdik. İşlerimizde kullanma adına detaylı bilgiler edindik. Eğitimler çok yararlı, eğitmenler de çok donanımlı. Buradaki her şey çok güzel. Seminerlerin ve eğitimlerin devam etmesini çok isterim. Teşekkür ederim" diye konuştu.

"Eğitim, 4 yıldır çalıştığımız projemize katkı sağlayacak"

Genç girişimci olduğunu ve insan kaynakları alanında hizmet verdiğini anlatan Melek Aydınlar, "Yapay zekanın sektörümüze büyük etkisi olabileceğini biliyordum. Bir genç olarak, teknolojiye ben daha entegre olamamışken diğer insanların nasıl olacağını düşünüyordum ve karşıma Denizli Ticaret Odası'nın bu eğitimi çıktı. Bu eğitimlerin, dört yıldır üzerinde çalıştığımız projemize de büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Banu hocamızın anlatımlarıyla geleceğin yeni mesleklerine daha hızlı uyum sağlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Eğitimlerimize gösterilen yoğun ilgi bizi mutlu ediyor"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, eğitimlerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek kentin ve sektörlerin hızla büyüyüp gelişmesiyle ilgili her türlü adımı attıklarını ve ücretsiz eğitimler, kurslar, danışmanlık hizmeti ve sektörlere yön veren projelerle şehrin ufkunu daha da açmaya çalıştıklarını vurguladı. Başkan Erdoğan, "Halkımız istediği müddetçe bu tempomuzu artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Geleceğin Meslekleri Eğitimi DTO\'da Verildi
Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Denizli, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Geleceğin Meslekleri Eğitimi DTO'da Verildi - Son Dakika

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