Gemlik Belediye Başkanı Deviren, Japon Konsoloslarla Görüştü

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Mr. Kasahara Kenichi ve Muavin Konsolos Mr. Nomura Takashi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler, deprem yönetimi, kültürel işbirliği ve ticaret konuları ele alındı.

Daha önce Japonya'nın Nanao kenti ile kardeş şehir protokolü imzalayan Gemlik Belediyesi, bu bağları daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Deviren, Japonya'nın zorlu süreçlerden geçerek nasıl ayağa kalktığını ve yeniden güçlü bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, "Bu süreçleri öğrenmek ve çocuklarımıza örnek göstermek istiyoruz" dedi.

Özellikle deprem konusuna değinen Başkan Deviren, Gemlik ve Japonya'nın benzer zemin özelliklerine sahip olduğunu belirterek, "Yapı stokumuz oldukça kötü durumda. Japonya'daki yasal düzenlemeleri inceleyeceğiz. Bizde de yasalar var ancak uyum konusunda eksikliklerimiz bulunuyor. Bu noktada iş birliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmede kültürel işbirliğinin de devam edeceğini vurgulayan Deviren, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Gemlik'in sanayi potansiyeline ve marka değeri taşıyan zeytinine dikkat çekerek, Japonya ile ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Japon heyeti de Türkiye ile olan dostane bağlarını güçlendirmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, iş birliği ve karşılıklı projelerin devam etmesi konusunda olumlu mesajlar verdi. - BURSA