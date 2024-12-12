Gemlik'te Arazi Yolları Düzenleme Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gemlik'te Arazi Yolları Düzenleme Faaliyetleri Devam Ediyor

Gemlik\'te Arazi Yolları Düzenleme Faaliyetleri Devam Ediyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 35 mahallede arazi yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, köylerdeki çiftçilerin arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan yol düzenlemeleri hakkında bilgiler verdi.

12.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 35 mahallede arazi yollarındaki düzenleme faaliyetleri sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi, Muratoba Mahallesi, Büyük Kumla Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Manastır Mevkii ile son olarak Karacaali Mahallesinde de arazi yolları açma çalışmalarını tamamladı.

Kent merkezindeki hizmetleri tüm mahallelere taşımayı sürdüreceklerini dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, arazi yollarında incelemelerde bulundu. Bölgedeki uygulamaların detayları hakkında bilgiler alan Başkan Deviren, yol yapım çalışmalarının hayata geçirilen en önemli uygulamalardan biri olduğunu söyledi. Şükrü Deviren, "Özellikle köylerde çiftçilerin arazilerine rahat ulaşabilmeleri için tarla yollarında da özenle çalışıyoruz. Yolların düzeltilmesinin yanı sıra üzerine stabilize malzemelerle de kaplama yapılarak, uzun süre bozulmayacak şekilde, sağlam zeminli yol çalışması gerçekleştirilmiş olurken çiftçilerimizin tarlalarına ulaşımını da rahatlıyoruz. Bu sayede yollar, iş makineleri ve traktörlerin yanı sıra diğer normal araçlar için de kullanılabilir hale geliyor" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel Haberler, Şükrü Deviren, Gemlik, Ulaşım, Tarım, Emlak, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gemlik'te Arazi Yolları Düzenleme Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:52:53. #1.13#
SON DAKİKA: Gemlik'te Arazi Yolları Düzenleme Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.