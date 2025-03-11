Gemlik\'te Dev Orkinos Yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar dev orkinos balığı yakaladı. Balıkçıların elinden kaçmaya çalışan balık tekneyi sallarken, o anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde avlanan balıkçılar 68 kilo ağırlığındaki orkinos balığını yakaladı. Dev balık balıkçılara direnirken kaçmaya çalışmasıyla tekneyi salladı. Balıkçıların tekneyle yaptığı takip sonrası orkinos balığı yaralı olarak tekneye alındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. - BURSA