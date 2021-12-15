Genç Bilaller sesleriyle mest etti - Son Dakika

Genç Bilaller sesleriyle mest etti

'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' il finali yapıldı

DENİZLİ - İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri arasında geleneksel olarak yapılan "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" yapılan finalle sona erdi.

Servergazi İmam Hatip Ortaokulu'nda geleneksel olarak yapılan Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması' il finali yapıldı. Birbirinden güzel seslerle ezan okuyan ortaokul öğrencileri, yapılan finalin ardından ödüllerine kavuştu. Finalde 1. Eyad Alshekh, 2. Turgut Eren Argün, 3. Ahmet Araslı oldu. Yarışmaya katılan Denizli İmam Hatip Ortaokulları öğrencilerinden dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller ve başarı belgesi, katılımcı öğrencilere de çeşitli ödüller ve katılım belgesi Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve jüri üyeleri tarafından verildi.

"Bu yarışmanın kaybedeni yok"

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmasında "Her yıl gerçekleştirdiğimiz Genç Bilaller Ezan Okuma yarışmamıza katılım sağlayan öğrencilerimiz güzel sesleri ve makamları ile büyük zenginlik katıyor. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Ezan-ı Muhammedi'yi okuyup da kaybetmek söz konusu bile olmaz. İlimizi Türkiye'de temsil edecek bir öğrencimizi seçmek için buradayız. İmam Hatip bir ruhtur ve milli, manevi duygularımızın derinden hissedildiği okullarımızdır. Bu yarışmanın hazırlık aşamasından bu yana emek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum" dedi.