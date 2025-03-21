Genç Şeflerden İhtiyaç Sahiplerine İftar Sürprizi - Son Dakika
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Yerel

Genç Şeflerden İhtiyaç Sahiplerine İftar Sürprizi

Kocaeli'deki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezleri'nde, aşçı yardımcılığı ve pastacılık eğitimi alan öğrenciler, iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak sosyal sorumluluk projesine imza attı.

21.03.2025 15:35
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Genç şeflerden çat kapı iftar sürprizi

KOCAELİ - Kocaeli'de Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezlerinde aşçı yardımcılığı ve pastacılık eğitimi alan öğrenciler, kendi elleriyle hazırladıkları iftar yemekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yaşatan anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin hazırladığı geleneksel Türk yemekleriyle iftara hazırlık yapıldı. Böylece öğrenciler, hem mutfaktaki hünerlerini sergiledi hem de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Sosyal yardım alan aileler, etkinlik öncesinde aranarak, "İftar sofralarınızdaki lezzetler bizden, yemeklerimizle birlikte kalplerinize de misafir olmak istiyoruz" denilerek süreç planlandı. İzmit ve Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde eğitim alan 27 öğrencinin katıldığı etkinlikte, yemekler aşçılık öğrencileri tarafından, tatlılar ise pastacılık öğrencileri tarafından özenle hazırlandı.

Atölye eğitmenlerinin de eşlik ettiği süreçte, öğrenciler yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere bizzat kendi elleriyle teslim etti. Kapıda güler yüzle ve heyecanla karşılanan öğrenciler, yemekleri sunarken "İçine sevgimizi de kattık" ifadesini kullandı

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç Şeflerden İhtiyaç Sahiplerine İftar Sürprizi - Son Dakika

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