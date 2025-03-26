Gençlerle Ramazan İftarı

Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayının manevi ikliminde, geleceğin mimarları olan gençlerle bir araya gelerek Ramazanın bereketini paylaştı.

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonu'nda kalan öğrencilerle iftar sofrasında buluşan Kaymakam Odabaş, öğrencilerin hayalleri ve beklentileri üzerine samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Bugünün gençlerinin yarının mimarları olduğunu belirten Kaymakam Odabaş, "Sevgili gençler, eğitim hayatınızda göstereceğiniz başarılar, ülkemizin geleceğine ışık tutacaktır. Bizler, her zaman sizin yanınızdayız ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Unutmayın, her biriniz ayrı ayrı değerlisiniz ve potansiyelinizle ülkemizi daha da ileriye taşıyacaksınız." dedi.

İftar programına; İlçe Milli Eğitim Müdür V. Rasim Girgin, Şube Müdürleri Mesut Polat ve Mehmet Barış Çevik eşlik etti. - BALIKESİR