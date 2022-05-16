Gençlik Haftası dolu dolu geçecek - Son Dakika

Malatya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yıldönümü nedeniyle "Gençlik Haftası" açılışı Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

"Gençlik Haftası" açılışı nedeniyle Fırat Gençlik Merkezinden Atatürk Anıtı önüne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Daha sonra Atatürk Anıtı önünde haftanın açılış töreni yapıldı. Törene, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, antrenörler, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anıta çelenk sunma töreni sonrasında, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan bir konuşma yaptı. Kayhan, hafta boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi aktardı. Kayhan, "Her yıl ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlanan, Gençlik Haftası, Malatya Valiliği koordinesinde ilimizde başlamıştır. Gençlik Haftası Programımızın ilk etkinliği olan gençlik yürüyüşü ile gençlerimizle birlikte spor yaparak tören alanımıza geldik. Atatürk anıtına çelenk sunumumuz sonrası gençlerimiz hemen harekete geçerek sportif bir etkinliğe imza atacaklar" ifadelerini kullandı.

Kayhan, "Spora verdiğimiz önem kadar sanata da önem vermek bize miras bırakılan bu ülkenin, bu güzel vatanın olmazsa olmazıdır. Bu sebeple de halk oyunlarımızı her sene açılışımızda değerli gençlerimizle ve halkımızla buluşturuyoruz. Hafta boyunca yapılacak olan sportif müsabakalarla, gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerle, konserlerimizle, sergilerimizle, şölen havasında hafta boyunca devam edecektir. Gençlik Haftasında bu yıl birbirinden farklı ve eğlenceli sportif ve kültürel etkinliklerimiz olacaktır. Hokey, Badminton, Oryantiring, Tenis, Masa Tenisi, Okçuluk, Halter, Eskirim, Satranç, Atletizm, Dart, Futbol, Bocce, Wushu, Bilardo Müsabakaları, Levent Vadisinde Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turu, Tiyatro, Sergiler, Gençlerle şehir Turu, Gençlerimizle beraber Bayrak yürüyüşü, Mehteran gösterisi, Üniversite Öğrenci Yurtlarımızda Müzik etkinlikleri, Nemrut gezisi gibi sayamadığımız birçok etkinlikle dolu dolu geçireceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Törenimizi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kampüsümüzde ki Merkez Spor Salonunda büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sevgili gençler sporda, sanatta, bilimde, teknolojide, ekonomide, ahlakta ve insanlıkta örnek bir toplum olma hedefimize ulaşmak için her koşulda yılmadan yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Kayhan'ın konuşmasından sonra halk oyunları gösterileri ile Atatürk Anıtı önündeki tören sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Gençlik Haftası" etkinlikleri 21 Mayıs'a kadar sürecek. - MALATYA