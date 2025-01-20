Gençlik Hizmetlerine Rehberlik Programı - Son Dakika
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Gençlik Hizmetlerine Rehberlik Programı

Gençlik Hizmetlerine Rehberlik Programı

Diyanet, Aydın'da gençlik hizmetleri için rehberlik programı düzenledi, projeler ve istişareler yapıldı.

20.01.2025 10:16
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Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 'Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik' programı, Aydın İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gençlik hizmetlerine yönelik bilgi alışverişinde bulunmak, gençlik çalışmalarının yaygınlaşmasını sağlamak, gençliğin problemlerini, yaşanan sıkıntıları ve çözüm yollarını istişare etmek amacıyla düzenlenen programa il ve 17 ilçede görev yapan gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı. Programın açılışında konuşan İl Müftü Vekili Yusuf Dönertaş, "Gençlik, bir ülkenin en önemli yapı taşı, gücü ve umududur. Başkanlığımız, gençlerimizin daha donanımlı, evrensel değerlere vakıf, milletine ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi için gençlik hizmetlerine çok önem vermektedir. 81 ilimizde olduğu gibi şehrimizde de gençlik koordinatörlüğümüz birçok proje ile gençlerle bir araya geliyor. Bu vesileyle toplantıyı düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik projeleri anlatıldı

Diyanet Gençlik İl Koordinatörü Ş. Gülseren Aydın, 2024 yılında Aydın'da yapılan proje ve yürütülen gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Gençlik koordinatörlüğünün çalışmaları hakkında karşılıklı istişarelerin dile getirildiği toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı Şefi Murat Demir ve Eğitim Uzmanı İbrahim Halil Onur gençlik hizmetlerinde rehberlik konulu sunumlar yaptı.

Gençlik Merkezleri ziyaret edildi

Program kapsamında Efeler ve Nazilli İlçelerinde bulunan Diyanet Gençlik Merkezleri, GSB Gençlik Merkezleri ve KYK yurtları ziyaret edilerek idareciler ve manevi danışmanlar ile istişareler edildi. Öte yandan DİB Şefi Murat Demir ve Eğitim Uzmanı İ. Halil Onur daha sonra Nasuhpaşa Külliyesi'ni ziyaret etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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